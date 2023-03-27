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صورة من مقطع فيديو للبرنامج
صورة من مقطع فيديو للبرنامج

غضب في الأردن.. والسبب مشاهير "تيك توك" ومتحف الدبابات

دبي - العربية.نت
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انشغلت مواقع التواصل في الأردن خلال الساعات القليلة الماضية، بالحديث عن برنامج صور في متحف الدبابات الملكي بالعاصمة عمّان، وأثار استياء عدد كبير من المشاهدين.

فقد أثار قيام بعض مشاهير "تيك توك" ومواقع التواصل الاجتماعي، بتصوير برنامج مسابقات في متحف الدبابات موجة غضب عارمة بين الأردنيين.

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إساءة للتاريخ

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة من البرنامج، الأمر الذي قوبل بانتقادات واسعة، للمسؤولين عن السماح بذلك. من جانبهم، عبّر عدد من المستخدمين عن استيائهم من تصوير فقرة مسابقات بعنوان "سلي صيامك"، في برنامج "رغدة ومكس وضحى"، داخل المتحف حيث تبادل شباب وشابات المزاح داخله، وارتدوا ملابس عسكرية.

وتساءل البعض عن المسؤول عن ما وصفوه بـ "المهزلة" بمتحف الدبابات الملكي، ومن سمح لمراهقين بتصوير برنامج "ساخر" في مكان يعرض تاريخ الجيش.

متحف الدبابات يوضح

من جهته، أوضح مصدر في متحف الدبابات الملكي أن الانتقادات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول برنامج مسابقات ترفيهي تم تصويره داخل المتحف، وبثته إحدى الشركات الأردنية للدعاية والإنتاج الفني، تضمنت معلومات لا صحة لها.

وقال مصدر في متحف الدبابات الملكي لقناة "المملكة" المحلية، إن الانتقادات المتداولة تضمنت معلومات مغلوطة حول الدبابات التي ظهرت خلال تصوير البرنامج، وحول اللباس الذي استخدمه المتسابقون.

وحول الغاية من وراء تصوير البرنامج داخل قاعات معينة في المتحف، بين المصدر أن الهدف هو جذب فئة من جيل الشباب الواعد لزيارة المتحف والاطلاع على معروضاته والقصص التي يرويها المتحف.

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