اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
التواصل بالسودان تستعيد مقطع فيديو لشرطي تقمّص دور مرشد سياحي
الشرطي قدم شرحاً وافيا لزوار المعبد
السودان

شاهد.. شرطي يتقمص دور مرشد سياحي يثير ضجة بالسودان

الشرطي قدم شرحاً تفصيلياً للرسومات والرموز المنقوشة على جدران معبد الأسد بمنطقة النقعة لزوار المعبد الأثري الشهير

الخرطوم - خالد فتحي 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

انشغلت أطياف واسعة من السودانيين طيلة الأيام الماضية بمقطع فيديو لشرطي تقمّص دور مرشد سياحي بإحدى المناطق الأثرية الشهيرة في البلاد.

وبدأت القصة باستعادة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان لمقطع فيديو مثير بعد مضي أعوام عديدة عليه، وسرعان ما انتشر المقطع المذكور كالنار في الهشيم وحصد تفاعلاً وقوبل بإعجاب الكثيرين.

مادة اعلانية

من هو صاحب المقطع؟

المقطع الذي يجمع بين الغرابة والطرافة يوثق لأحد ضباط الصف بشرطة السياحة والآثار بولاية نهر النيل ويدعى محمد محمود جبريل وكان يحمل رتبة المساعد حينها وأصبح ضابطاً برتبة الملازم الآن، حيث ظهر بالزي الرسمي للشرطة السودانية، أثناء انهماكه بتقديم الشروح والتفاسير التاريخية بشأن الرسومات والرموز المنقوشة على جدران معبد الأسد بمنطقة النقعة لزوار المعبد الأثري الشهير.

وبسلاسة مدهشة، أخذ الرجل يتنقل في خفة ورشاقة وهو يسعى بين طرفي المعبد لتقديم المعلومات التاريخية بطريقة مشوِّقة لا يقتصر على استخدام اللغة العربية وحدها، إنّما يعمد إلى تدعيم شروحاته تلك بكلمات باللغة الإنجليزية لزيادة المعاني إيضاحاً.

"فتاوى إطعام مسكين" برمضان.. تشعل عاصفة في السودان الأخيرة "فتاوى إطعام مسكين" برمضان.. تشعل عاصفة في السودان

ما هو معبد الأسد بالنقعة؟

معبد الأسد المار ذكره هنا، شيِّد في القرن الأول الميلادي بواسطة الملكة أماني توري والملك نتكامني بمدينة النقعة الأثرية، التي تعتبر إحدى المدن المهمة بالمملكة الكوشية في السودان القديم، وتبعد حوالي 170 كلم شمال شرقي العاصمة السودانية الخرطوم، و50 كلم إلى الشرق من نهر النيل، وإلى الشمال من منطقة ود بانقا، ويكون الموقع تحديداً عند التقاء وادي العوتيب الرئيسي القادم من منطقة البطانة بالأودية الصغيرة المتجهة شمالاً لنهر النيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد صور مباشرة لانطلاق احتجاجات جديدة في باريس ضد إصلاح نظام التقاعد
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط