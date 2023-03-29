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القطة بعد إنقاذها من 2
القطة بعد إنقاذها
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زلزال تركيا

إنقاذ قطة من تحت الأنقاض بعد 49 يوماً على زلزال تركيا

نجحت الفرق العاملة بالمنطقة من إخراجها وتقديم الرعاية المطلوبة لها

العربية.نت
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تمكنت فرق الإنقاذ التي تعمل على إزالة الأنقاض في كهرمان مرعش التركية، اليوم الأربعاء، من إنقاذ قطة بعد 49 يوماً من الزلزال المدمر الذي ضرب الأراضي التركية والسورية يوم 6 فبراير الماضي، موقعاً عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.

وقد نجحت الفرق العاملة بالمنطقة من إخراجها وتقديم الرعاية المطلوبة لها.

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ووقع زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق تركيا في 6 فبراير، وضربت الهزات الأرضية 11 محافظة من البلاد، ومناطق من الدول المجاورة، بما فيها سوريا.

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وتجاوز عدد قتلى الزلازل في تركيا 49 ألف قتيل.

وأدى الزلزال المدمر إلى انهيار 140 ألف مبنى، ما أرغم أصحابها على المكوث في الخيم والملاجئ أو الانتقال إلى مدن أخرى.

وتعود الحياة تدريجياً إلى بعض الأسواق في المدن المنكوبة جنوب البلاد، حيث أعاد أصحاب المحلات التي بقيت سليمة عقب الزلزال فتح أبوابها مجدداً أمام الزبائن مع قدوم شهر رمضان.

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