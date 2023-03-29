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شاهد نوال الزغبي تفاجئ ماغي بو غصن بموقع تصوير "للموت"

قالت نوال خلال الفيديو: "ما عاد فيني أتحمل بدي أعرف شو النهاية"

العربية.نت
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نشرت الفنانة نوال الزغبي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" يظهر مفاجأة حضرتها لصديقتها الممثلة ماغي بو غصن.

وكما نشاهد في الفيديو وصول نوال الزغبي بشكل مفاجئ إلى موقع تصوير مسلسل "للموت" بموسمه الثالث، ودخولها إلى الكواليس واستقبال ماغي لها.

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بو غصن التي تفاجأت برؤية نوال، استقبلتها بالأحضان والقبلات، وقالت نوال خلال الفيديو: "ما عاد فيني أتحمل بدي أعرف شو النهاية"، وضحكت ماغي وقالت لها "بدنا تشوفي وتتشوقي".

وغنتا سويا أغنية: "أنا مش بكسب والنعمة ده أنا أخسرك".

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