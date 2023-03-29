شاهد نوال الزغبي تفاجئ ماغي بو غصن بموقع تصوير "للموت"

هاري يكيل الاتهامات للعائلة المالكة حول تنصت الصحافة على هاتفه

لليوم الثاني على التوالي، شارك هاري في جلسة للمحكمة العليا في لندن، حيث تُعقد جلسات في دعاوى ضد دار "أسوشييتد نيوزبيبر" (إيه ان ال) التي يتهمها مشاهير عدة بجمع معلومات عنهم بشكل غير قانوني