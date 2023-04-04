اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
كلب دودج كوين
كلب دودج كوين من حساب وزارة الخارجية الروسية

الخارجية الروسية تمازح ماسك..بصور غريبة لكلب في فمه ريش

دبي- العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

بعدما غير الملياردير الأميركي، إيلون ماسك شعار منصة تويتر من الطائر الأزرق إلى رأس كلب يرمز لعملة "دوجكوين" الرقمية التي ما برح يدعمها، لساعات، ردت عليه وزارة الخارجية الروسية، مقترحة أفكاراً وصوراً جديدة.

فقد غردت على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء، بصور غريبة لكلب "دوجكوين" البني، وفي فمه بقايا من ريش عصفور أزرق، في إشارة إلى رمز تويتر

مادة اعلانية

وكتبت ممازحة: "إليك بعض الأفكار الرمزية.. أهلا وسهلا بك.. يا أخي".

صورة كلب دوجكوين

جاء ذلك بعدما استبدل ماسك علامة الطائر الأزرق لتويتر بصورة كلب من سلالة "تشيبا إينو"، في إشارة واضحة إلى العملة المشفرة "دوجكوين"، والتي تتم مقاضاة الرئيس التنفيذي لـ تسلا، بسببها.

ولاحظ بعض مستخدمي المنصة الشهيرة خلال الساعات الماضية، أن زر الصفحة الرئيسية في الزاوية العلوية اليسرى من متصفحات الويب الخاصة بهم(حساباتهم الشخصية)، والذي عادة ما يكون الطائر الأزرق، استبدل برسم كاريكاتوري للكلب البني!

فيما ارتفعت قيمة العملة الرقمية بنسبة 30 بالمئة بعد أن تغير شعار الطائر الأزرق وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".

يذكر أن شعار "الكلب" ظهر على الموقع بعد يومين من مطالبة "ماسك" بإلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار، رفعت ضدة بتهمة إدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة، وفقاً لرويترز.

ووصف محامو الرجل المثير للجدل وتسلا الدعوى القضائية التي رفعها مستثمرون في دوجكوين بأنها "عمل خيالي"، لاسيما أن تغريدات ماسك "غير ضارة وغالباً ما تكون ساخرة"!

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية قبل ساعات من قضية الممثلة.. كشف مفاجآت بقضية وثائق منزل ترمب السرية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط