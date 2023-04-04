الخارجية الروسية تمازح ماسك..بصور غريبة لكلب في فمه ريش

بعدما غير الملياردير الأميركي، إيلون ماسك شعار منصة تويتر من الطائر الأزرق إلى رأس كلب يرمز لعملة "دوجكوين" الرقمية التي ما برح يدعمها، لساعات، ردت عليه وزارة الخارجية الروسية، مقترحة أفكاراً وصوراً جديدة.
Hey @elonmusk, a few avatar ideas, уou're welcome.— MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) April 4, 2023
From the very heart, bru. pic.twitter.com/6de2YxvCbM
فقد غردت على حسابها في تويتر، اليوم الثلاثاء، بصور غريبة لكلب "دوجكوين" البني، وفي فمه بقايا من ريش عصفور أزرق، في إشارة إلى رمز تويتر
وكتبت ممازحة: "إليك بعض الأفكار الرمزية.. أهلا وسهلا بك.. يا أخي".
صورة كلب دوجكوين
جاء ذلك بعدما استبدل ماسك علامة الطائر الأزرق لتويتر بصورة كلب من سلالة "تشيبا إينو"، في إشارة واضحة إلى العملة المشفرة "دوجكوين"، والتي تتم مقاضاة الرئيس التنفيذي لـ تسلا، بسببها.
ولاحظ بعض مستخدمي المنصة الشهيرة خلال الساعات الماضية، أن زر الصفحة الرئيسية في الزاوية العلوية اليسرى من متصفحات الويب الخاصة بهم(حساباتهم الشخصية)، والذي عادة ما يكون الطائر الأزرق، استبدل برسم كاريكاتوري للكلب البني!
فيما ارتفعت قيمة العملة الرقمية بنسبة 30 بالمئة بعد أن تغير شعار الطائر الأزرق وفق ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".
يذكر أن شعار "الكلب" ظهر على الموقع بعد يومين من مطالبة "ماسك" بإلغاء دعوى قضائية بقيمة 258 مليار دولار، رفعت ضدة بتهمة إدارة مخطط هرمي لدعم العملة المشفرة، وفقاً لرويترز.
ووصف محامو الرجل المثير للجدل وتسلا الدعوى القضائية التي رفعها مستثمرون في دوجكوين بأنها "عمل خيالي"، لاسيما أن تغريدات ماسك "غير ضارة وغالباً ما تكون ساخرة"!
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