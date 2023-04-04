سقت مشردا بيديها.. طفلة عراقية تخطف القلوب بـ18 ثانية
الفيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي
بكل ما لبراءة الطفولة من معنى، لم يمنع صغر سن طفلة عراقية من أن تقلب بفعلتها مواقع التواصل الاجتماعي إعجاباً خلال الساعات الماضية.
فقد انشهرت بمقطع فيديو انتشر لها كالنار في الهشيم، بعد أن أطلّت تسقي بكلتا يديها الصغيرتين مسناّّ مشرّداً من أصحاب الهمم، جلس متعباً على قارعة الطريق.
سقته رشفات الماء
وانحنت الطفلة عطفاً على الرجل الذي بات واضحاً من أنه يعاني من أمراض عدة، تسقيه رشفات الماء، بينما استسلم المسن بين يديها وكأنه يشكرها بعينيه دون أن ينطق بكلمة.
وما إن انتهت الصغيرة حتى وضعت القارورة إلى جانب الرجل ثم أتى أحد من ذويها وحملها بعد أن ألقت تحية الوداع على صديقها الجديد الذي من المؤكد أنه لن ينساها.
#فيديو— تدري (@tadriuknow2) April 3, 2023
براءة #طفلة_عراقية لاقت
استحسان الملايين
الطفلة خطفت الأنظار وأشعلت مواقع التواصل في العراق حين وجدت رجل مسنا مشردا فقامت بسقيه الماء في فمه
المشهد مع عفويته أظهر براءة
وتسامح الطفلة وعطفها على المسن#رمضان_كريم #رمضان #مساء_الخير #تدري #العراق #طفلة_كريتر pic.twitter.com/0hRWy0LpaH
عشرات المشاركات
يشار إلى أن الفيديو الذي لا تتجاوز مدته 18 ثانية ولم يعرف أين التقط حتى الآن، كان خطف قلوب الناس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حصد عشرات المشاركات.
في حين أثنى كثيرون عبر التعليقات، على تصرّف الطفلة وحسن تربيتها وأخلاقها، وسط مطالبات بتدخل السلطات المعنية لتأمين حياة مناسبة للمسن وعلاج بأسرع وقت.
-
دولة جديدة تحظر "تيك توك" على الأجهزة الإلكترونية الحكوميةتحالف "خمسة عيون" الاستخباراتي يحظر "تيك توك" على الأجهزة الحكومية اقتصاد
-
القوات الأميركية: قتلنا المسؤول عن هجمات داعش في أوروباكشفت القيادة المركزية الأميركية مقتل قيادي مهم في داعش، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروباوأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن الضربة نفذت في الثالث ... سوريا
-
علامة تويتر الموثقة ثانية..أسماء عالمية تتمرد "لن ندفع"لم يكن يعلم مستخدمو منصة تويتر أن علامة التحقق التي كانت يوماً مصدر فخر ودلالة مؤكدة على أن هذا الحساب موثق أويعود لأحد المشاهير، ستصبح مربط فرس ... تكنولوجيا