اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مباراة
من الفيديو

أغرب لقطة على الإطلاق.. شاهد حكما يضرب لاعبا بمنطقة حساسة

"مجرد سوء تفاهم"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

في وقعة ناردة، لم يتمالك الحكم المكسيكي فرناندو هرنانديز نفسه، وأقدم من شدة غضبه على ضرب لاعب بركبته خلال مباراة أميركا أمام ليون، ما أدى لإيقافه مدة 12 مباراة.

ما هوالوقت المثالي للتخلّص بسهولة من الرؤوس السوداء؟ العربية ستايل ما هوالوقت المثالي للتخلّص بسهولة من الرؤوس السوداء؟

فقد أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم الثلاثاء، إيقاف هرنانديز لمدة 12 مباراة بسبب الواقعة.

مادة اعلانية

اعتراض شرس ولكمة

الحكاية بدأت بعدما اعترض لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، بطريقة شرسة على هدف التعادل الذي أحرزه فريق أميركا، ما اضطره لمواجهة الحكم.

وفي فورة غضب، ضرب هرنانديز لاعب وسط ليون لوكاس روميرو، الذي تم إيقافه أيضا لمباراتين.

إلا أن روميرو بعد المباراة أكد أنه لم يطالب بمعاقبة هرنانديز، لأنه كان مجرد سوء تفاهم، مضيفا أنه طلب من الحكم إظهار الاحترام فقط على أرض الملعب.

وقال هرنانديز مطلع الأسبوع "أتقدم باعتذار خاص للجماهير وكذلك للاعب لوكاس روميرو عن رد فعلي".

وأضاف "لن أهاجمه أو أهاجم أي لاعب آخر وسألتزم بقرار لجنة الانضباط".

التعادل كان السيد

يشار إلى أن التعادل 2-2 كان سيد الموقف بين أميركا وليون.

فيما احتل الفريقان المركزين الرابع والثالث في الدوري المكسيكي على الترتيب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية أطفال أيتام ينشرون البهجة في شوارع بيروت رغم الأزمة الاقتصادية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط