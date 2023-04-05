بفيديو لطفل مشوه.. بطلة جيدو تخطف قلوب الجزائريين

اسمان شغلا الجزائريين خلال اليومين الماضيين، هما سليمة سواكري وأسمر. فقد سحر فيديو للطفل "أسمر" شاركته الوزيرة الجزائرية السابقة المكلفة برياضة النخبة، وبطلة الجيدو سليمة سواكري معلنة تكفلها بهذا الصغير مجهول الهوية والمشوه بسبب أدوية الإجهاض، قلوب الآلاف على مواقع التواصل.

فيما روت سواكري في المقطع الذي نشرته على حسابها في تويتر وفيسبوك كيف تعرفت على الصغير عام 2020 بمستشفى بني مسوس بالعاصمة، وتعلقت به.

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ورغم انقطاع دام لمدة 3 سنوات بسبب جائحة كورونا، وغياب أخبار الطفل، إلا أنها بحثت عنه، وسافرت لمدينة أدرار جنوب البلاد مسقط رأسه، لتلتقي به أخيرا.

حن قلبي

قصّة أسمر، حسب الوزيرة السابقة جعلتها تشعر باندفاع كبير تجاهه منذ أول يوم زارته بمستشفى بني مسوس. وقالت "لا أدري كيف أصف ذلك الشعور، منذ أول يوم رأيته فيه حن قلبي له".

وتعهدت سواكري في الفيديو، أن تقوم بكل ما يلزم لمتابعة وضع أسمر الصحي، والذي لن يكون سهلا، فقد تستغرق رحلة شفائه 15 سنة لترميم ما يمكن ترميمه حسب تعبيرها.

فيما ضجت شبكات التواصل الاجتماعي بخبر الكفالة هذا، وأثنى الآلاف على خطوة البطلة السابقة في رياضة الجيدو بالتكفل المعنوي والصحي لطفل ولد مشوهاً ومرمياً بلا أهل..

يشار أن سلمية سواكري حصدت 10 ألقاب قارية في صنف الأكابر، و توجت بطلة للجزائر 15 مرة، إضافة إلى نيلها المركز الخامس عالميا في أولمبياد أثينا 2004 برياضة الجيدو.

كما تقلدت منصب وزيرة منتدبة مكلفة برياضة النخبة في 23 يونيو 2020.