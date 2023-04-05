وجه طفل باسم وجسم سمكة.. فيديو لمخلوق غريب يثير الريبة

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آلاف المشاركات وعشرات آلاف التفاعلات حصدها مقطع مصور يُظهر ما يبدو أنه مخلوق غريب بين الإنسان والسمكة، مع ادّعاءات بأنّه حقيقي.
فقد بدا هذا المخلوق المريب بملامح تشبه ملامح طفل صغير، وجسم سمكة.
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لكن ما ظهر في هذا الفيديو الذي أثار دهشة كثيرين وسخرية آخرين على مواقع التواصل، ليس سوى دمية.
فقد أرشدت عمليات البحث إلى نسخة أطول من المقطع المصور نشر على صفحة فنّان مقيم في الولايات المتّحدة، بحسب ما أفادت فرانس برس.
ونشر الفنان المقطع عن "حوريّة البحر" هذه في أول ديسمبر الماضي، موضحاً أنه يبيع هذا النوع من الدمى.
كما تضمّنت صفحته كذلك صوراً ومقاطع لدمى مشابهة ولأعمال فنيّة أخرى شبيهة أيضاً.
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