فيديو يخطف القلوب.. عصفور يقف على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة.

مكة :

عصفور لا يغادر رأس مُعتمر اثناء الطواف حول الكعبة المشرفة 💛 pic.twitter.com/0anzix6yWt — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 1, 2023

وأظهر الفيديو الذي خطف القلوب والأنظار الطائر الصغير، وهو يقف بثبات على رأس المعتمر، فيما واصل الرجل الطواف لافتاً الأنظار.

مادة اعلانية

كما أثار المقطع المصور إعجاب الكثيرين، مشيرين إلى طمأنينة العصفور فوق رأس الشاب.

وحصد الفيديو عددا كبيرا من الإعجابات والمشاهدات، فقد حقق حوالي 500 ألف مشاهدة عبر موقع "تويتر".