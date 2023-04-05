فيديو يخطف القلوب.. عصفور يقف على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة

وضع القراءة
100% حجم الخط
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يوثق وقوف عصفور على رأس معتمر أثناء طوافه بالكعبة المشرفة في مكة المكرمة.
مكة :— هيئة المشاهير (@Celebrty_0) April 1, 2023
عصفور لا يغادر رأس مُعتمر اثناء الطواف حول الكعبة المشرفة 💛 pic.twitter.com/0anzix6yWt
وأظهر الفيديو الذي خطف القلوب والأنظار الطائر الصغير، وهو يقف بثبات على رأس المعتمر، فيما واصل الرجل الطواف لافتاً الأنظار.
مادة اعلانية
كما أثار المقطع المصور إعجاب الكثيرين، مشيرين إلى طمأنينة العصفور فوق رأس الشاب.
وحصد الفيديو عددا كبيرا من الإعجابات والمشاهدات، فقد حقق حوالي 500 ألف مشاهدة عبر موقع "تويتر".
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
ترمب: ما فعله الديمقراطيون لم تشهده أميركا من قبلبعد خطاب ناري من منتجعه في بمار لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا، مساء أمس، جدد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، انتقاداته لتسييس القضاء.واعتبر في ... أميركا
-
حمو بيكا: أنا عمرو دياب الغلابة.. وحسن شاكوش يحب السهراتأيضاً قال إن زميله عمر كمال لا يجيد الغناء ثقافة وفن
-
بعد محاكمة زوجها.. أين اختفت ميلانيا ترمب؟وسط الضجة الإعلامية الكبيرة تزامناً مع محاكمة الرئيس السابق دونالد ترمب ليلة الثلاثاء، كانت السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترمب غائبة بشكل ملحوظ عن ... أميركا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية