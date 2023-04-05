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(فرانس برس)

صور تخطف الأنفاس لطفل يقفز بالمظلة.. هل يعقل؟

العربية.نت - وكالات
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مئات التفاعلات حصدتها صور تداولتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زعمت أنها تُظهر طفلاً يجرب القفز المظلي مع أمه.

في التفاصيل يظهر في الصور طفل وهو يطير من ارتفاع كبير في ما يُشبه القفز المظلي. فيما جاء في التعليق المرافق: "أم أميركية قررت اصطحاب ابنها معها في تجربة القفز المظلي وهكذا كانت ردة فعله"، وفق فرانس برس.

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وحظيت الصور بمئات المشاركات والتعليقات التي انقسمت بين منبهر بالتجربة المزعومة وبين من حذر من "مخاطرها" على طفل.

نتاج ذكاء اصطناعي

غير أن الصور غير حقيقية، وليست سوى نتاج ذكاء اصطناعي.

(فرانس برس)
(فرانس برس)

فالبحث عنها بواسطة محركات البحث يرشد إليها منشورة على حساب شخص على فيسبوك يُعرّف عن نفسه على أنه مصمم رقمي.

وبعد انتشارها على نطاق واسع، أشار صاحبها في الحساب إلى أنها غير حقيقية وأنها عبارة عن صور مولدة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وينشر صاحب الحساب صوراً مماثلة على حسابه لأطفال صغار وهم يقومون بأنشطة مخصصة للكبار.

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