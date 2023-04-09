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من الانتشار
من الانتشار

استردوا أرضاً من حزب الله.. مئات من سرايا السلام ينتشرون في بغداد

انتشار بأرتال كبيرة يصل عدد مقاتليها إلى المئات

دبي - العربية.نت
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عادت المشادات بين الميليشيات المسلحة في العراق مجدداً، حول تقسيم الغنائم على ما يبدو.

الصدر: انتشار سرايا السلام لا يقلل من هيبة العراق العراق الصدر: انتشار سرايا السلام لا يقلل من هيبة العراق

فقد اندلع خلاف جديد بين ميليشيا "سرايا السلام" في منطقة الدورة جنوب شرقي بغداد، حول قطعة أرض مع ميليشيا حزب الله.

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مئات العناصر بسبب أرض

ونتج عن ذلك انتشار لسرايا السلام في المنطقة بأرتال كبيرة يصل عدد مقاتليها إلى المئات، حتى انسحبت منه بعد تسلم الأرض.

في حين لم يحدث أي احتكاك مسلح بين طرفين.

إلا أن فيديوهات كثيرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل الحادث، قيل إنها عن الخلاف حتى تبين أنها قديمة ولا علاقة لها بالموضوع، بل تعود لاشتباكات وقعت في المنطقة الخضراء العام الماضي.

تابع للصدر

إلى ذلك، لم يصدر عن السلطات العراقية أي موقف بشأن الانتشار المسلح في بعض مناطق العاصمة بغداد.

يشار إلى أن سرايا السلام هو تنظيم مسلح في العراق تابع إلى التيار الصدري بقيادة الزعيم مقتدى الصدر.

ويمثل الأولوية في تشكيلات قوات الحشد الشعبي، حيث تم تشكيله بعد ظهوره تنظيم داعش الإرهابي في البلاد قبل سنوات.

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