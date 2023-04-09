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صورة النقوش من (فرانس برس)

في رمضان.. صورة مدسوسة لوزيرة ليبية وزجاجة خمر تثير لغطاً

دبي- العربية.نت
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صورة "مريبة" لوزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش وإلى جانبها زجاجة من الكحول، أثارت موجة من الجدل والريبة بين العديد من الليبيين خلال اليومين الماضيين، بعد أن حظيت بمئات المشاركات وعشرات آلاف التعليقات من صفحات ليبية عدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن بعد أن تداول بعض المستخدمين تلك الصورة مدعين أنها تظهر المنقوش بجانب زجاجة خمر، داخل ما يبدو أنه سوق للحلي، تبين أنها مركّبة تماماً.

صورة المنقوش (فرانس برس)
صورة المنقوش (فرانس برس)
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المجوهرات بدل الكحول

فالنسخة الأصلية تعود لزيارة إلى الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية ولا أثر فيها لأي مشروبات، بحسب ما أفادت فرانس برس.

وقد نشرت صفحة "الأكاديمية الليبية للصناعات التقليدية الفضة والذهب" على حسابها في فيسبوك، الصور الأصلية للزيارة التي حصلت في الرابع من أبريل الحالي إلى الأكاديمية ومعاينتها للحلي والمجوهرات.

نجلاء المنقوش (أرشيفية من رويترز)
نجلاء المنقوش (أرشيفية من رويترز)

إلا أن مروّجي الصورة المغلوطة المتداولة عمدوا إلى إبدال قطعة من المجوهرات بزجاجة كحول.

يشار إلى أن نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في الحكومة الليبية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة وتتخذ من طرابلس (غرب) مقرًا لها.

فيما تتنافس حكومة الدبيبة مع حكومة أخرى برئاسة فتحي باشاغا التي عيّنها مجلس النواب شرقي البلاد.

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