فيديو يشعل غضباً.. لزعيم مشهور طلب من طفل تقبيله ومص لسانه
طلب من طفل تقبيله على فمه ومص لسانه ما أثار موجة غضب عارمة استدعت منه تقديم اعتذار
كالنار في الهشيم انتشرت مشاهد مستفزة للدلاي لاما، يطلب من طفل صغير تقبيله على فمه لا بل "مص لسانه".
وأشعل هذا المقطع المصور الذي شاركه مئات الآلاف، موجة غضب عارمة وانتقادات عبر العالم.
فقد عبر الآلاف من الناشطين على مواقع التواصل سواء في الهند حيث يقيم لاما منفياً أو خارجها، عن استيائهم من تلك المشاهد التي وصفوها بالمقززة.
ما دفع الزعيم الروحي للتبتيين البالغ من العمر 87 عاماً، اليوم الاثنين إلى تقديم اعتذار رسمي، بحسب ما نقلت رويترز. وجاء في بيان على حسابه في تويتر ، الذي يتابعه 19 مليون شخص، تعليقا على الفيديو أن الصبي سأل الدالاي عما إذا كان بإمكانه أن يعانقه، فراح الرجل الثمانيني يمازحه.
مجرد مزحة!
كما أضاف ملمحاً إلى أن الأمر لم يعدو كونه مجرد مزحة، أن "الزعيم كثيرا ما يضايق الأشخاص الذين يقابلهم بطريقة بريئة ومرحة، حتى في الأماكن العامة وأمام الكاميرات".
إلى ذلك، أعرب عن اعتذار الدالاي للصبي وعائلته، وكذلك العديد من أصدقائه في جميع أنحاء العالم، "على الأذى الذي ربما تسببت به كلماته".
يشار إلى أن الفيديو، الذي تمتنع العربية.نت عن نشره، صور في فبراير الماضي، وحصد مليون مشاهدة على موقع تويتر.
وقد أظهر العجوز الحائز على جائزة نوبل للسلام وهو يعطي الصبي على ما يبدو نقرة على شفتيه بحضور جمهور واسع راح يصفق ويضحك!
-
مشهد لا ينساه العراق.. من اشترى تمثال صدام حسين؟يستذكر العراقيون اليوم مرور عشرين عاماً على الغزو الأميركي، الذي أسقط نظام صدام حسين، وشكّل بداية لحقبة دامية تعاقبت فيها النزاعات، إلى أن استعادت ... العراق
-
أصالة تهاجم مذيعة مصرية صاحبة كلب شرس: شو هالمخلوقةبعد وفاة الشاب المصري، محمد الماوي، الذي هاجمه قبل أكثر من شهر، كلب شرس يعود لمذيعة مصرية تدعى أميرة شنب، عبرت المطربة السورية أصالة نصري عن سخطها مما ... ثقافة وفن
-
قصة المصري المتهم بقتل زوجته لعدم شرائها مكسّرات رمضانيةيتحدث المصريون منذ يومين بشيء من الحيرة عن ممرضة اسمها فاطمة سعيد، قضت السبت الماضي قتيلة بسكين البيت، ربما على يد زوجها الممرض محمد حاتم الخولي، ... مصر