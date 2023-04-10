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صورة من مقطع الفيديو
صورة من مقطع الفيديو

في نهار رمضان.. فيديو لمتحرش وسط الشارع يصدم العراقيين

دبي - العربية.نت
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صدم فيديو تحرش تعرضت له فتاة عراقية وسط الشارع في نهار رمضان، العراقيين وأثار غضباً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد تداول ناشطون عراقيون مقطعاً لحادثة تحرش بفتاة في مدينة البصرة، وطالبوا بكشف صور المتحرشين ليكونوا عبرة للآخرين، لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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وأكد أحد الناشطين على تويتر على ضرورة فضح المتحرشين وإيقافهم وردعهم.

وكانت قيادة شرطة البصرة، اليوم الاثنين، قد أعلنت الإطاحة بمتحرش بفتاة في فيديو متداول بمواقع التواصل.

وذكر بيان أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحقه.

ازدياد حالات التحرش

يشار إلى أن العراق كان شهد خلال العام الماضي، عدداً من حوادث التحرّش في مختلف المحافظات، وسط مطالبات بإصدار تشريعات رادعة.

فيما بينت أرقام غير رسمية أصدرها منتدى الإعلاميات العراقيات، العام الماضي، أن 77% من النساء والفتيات في البلاد تعرضن للتحرش المباشر.

بينما طالب أكثر من 90% منهن بوضع قوانين قادرة على ردع المتحرشين.

وقال مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب عطية في تصريح لوسائل إعلام محلية في مارس/آذار الماضي إن "هناك زيادة بحالات التحرش قياساً بالسنوات الماضية".

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