ما حقيقة سرقة سيدة أردنية الحليب لإطعام رضيعتها؟

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بقصة سيدة أردنية في محافظة الزرقاء (شمال شرقي العاصمة عمان) أقدمت على سرقة علبة حليب لإطعام ابنتها الرضيعة الأمر الذي انتهى بها في السجن، فيما نفت مديرية الأمن العام هذه القصة بشكل تام.

ونشر ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي قصة سيدة مطلقة تمر بظروف مالية صعبة، وتعرضت للتوقيف بعد سرقة علبة حليب ثمنها (3.75) دينار، وفق ما زعموا.

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وأوضحوا أن السيدة ذهبت إلى أحد المولات بجانب بيتها، وسرقت علبة من حليب الأطفال لإسكات طفلتها التي لازمت البكاء بسبب الجوع.

ووفق القصة المزعومة، فقد كشفت إدارة المول السرقة من خلال كاميرات المراقبة، ورفعت قضية ضد السيدة، وتم إرسالها للمدعي العام الذي أمر بتوقيفها لمدة 14 يوما بسجن الجويدة للنساء، لكن محام متطوع قام بتكفيلها بمبلغ 10 آلاف دينار.

وأشار الناشطون إلى أن هذه المرأة المطلقة، لديها ابنة وحيده تبلغ من العمر 3 سنوات، وتمر بضائقة مالية، حيث تسلمت قرارا لإخلاء بيتها بسبب خلاف حول الميراث مع أخوتها.

نفي رسمي

مديرية الأمن العام الأردنية لم تقف مكتوفة الأيدي، حيث أكدت إنها لم تُسجل لدى البحث الجنائي أيّ قضية لسرقة حليب من داخل مركز تجاري.

ونفى الناطق باسم المديرية العقيد عامر السرطاوي في تصريح لـ"العربية.نت"ما يتردد عن قيام سيدة بسرقة علبة حليب من أحد المولات، مؤكداً أنه لم تسجل لدى أي من أقسام البحث الجنائي أيّ قضية مشابهة.

وأوضح العقيد السرطاوي أن القضية الوحيدة التي تم التعامل معها خلال اليومين الماضيين كانت في إحدى مناطق شمال عمان لسيدة قامت بسرقة حقيبة لسيدة أخرى بداخلها مبلغ مالي أثناء وجودهما داخل إحدى مركبات الأجرة، وجرى إلقاء القبض عليها، وإحالتها للقضاء.