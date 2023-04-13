فيديو لبايدن ممازحاً: مصمم البيت الأبيض إيرلندي هل تصدقون؟

انتشر فيديو طريف للرئيس الأميركي جو بايدن ممازحاً فيه الحضور خلال إلقائه كلمة من جامعة أولستر في بلفاست عاصمة إيرلندا الشمالية، يتحدث فيه عن مصمم البيت الأبيض لافتاً إلى إنه إيرلندي.

وقال بايدن في المقطع "عندما تدخلون إلى مكتبي في البيت الأبيض خمنوا ماذا؟ هل تعرفون من أسس وصمم وبنى البيت الأبيض؟ إيرلندي، إيرلندي؟ لا هذه ليست مزحة".

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وكان بايدن يقصد المصمم والمهندس المعماري الإيرلندي جيمس هوبان الذي قام بتصميم وإنشاء العديد من المباني، لكن ما يبقي اسمه على قيد الحياة اليوم ينبع من أنه مهندس البيت الأبيض.

ويبقى الكثير عن حياة وشخصية هوبان لغزاً. ففي زمانه لم يكن الشخصية الأسطورية التي أصبح عليها منذ ذلك الحين.

فأوراقه الشخصية والتجارية، التي فُقدت في الغالب في حريق في ثمانينات القرن التاسع عشر، بقيت على قيد الحياة فقط في الرسومات المتناثرة والوثائق العامة والقانونية وإشعارات الصحف.

ومساهمات هوبان في النمو والتطور المبكر لواشنطن العاصمة، كمهندس معماري، حافظت على ذاكرته وسمعته حتى يومنا هذا، وفق موقع whitehousehistory.

مهاجر ايرلندي

وهوبان، من مواليد 1762، في كالان بمقاطعة كيلكيني في إيرلندا وتوفي في 8 ديسمبر 1831، في واشنطن العاصمة.

وهو مهندس معماري أميركي كان مصمماً وبانياً للبيت الأبيض في واشنطن العاصمة، هاجر إلى الولايات المتحدة بعد الحرب الثورية، واستقر أولاً في فيلادلفيا ثم في ساوث كارولينا.

وهناك صمم مبنى الكابيتول القديم للولاية في كولومبيا (1791 ؛ احترق في عام 1865) ، ذهب لاحقاً إلى العاصمة الفيدرالية عام 1792 وقدم خطة للقصر الرئاسي.

وفاز في المسابقة الوطنية وحصل على عطاء بناء البيت الأبيض بالإضافة إلى 500 دولار والكثير في مقاطعة كولومبيا.

مصمم البيت الأبيض

وتم وضع حجر الأساس في عام 1793، واستمر العمل حتى عام 1801.

كما أشرف هوبان أيضاً على إعادة بناء المبنى بعد أن تم تدميره في حرب عام 1812.

وتأثر تصميم البيت الأبيض بشكل عام بـ Leinster House في دبلن والواجهة الرئيسية لـ اللوحة 51 في كتاب الهندسة المعمارية لجيمس جيبس (لندن ، 1728).