اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
الطلبة الثلاثة
من الحادثة

حادث يفجع الأردن.. رحيل 3 شبان يكوي القلوب

مركبة كانوا فيها اصطدمت بعامود كهرباء وسط الشارع

عمان - محمد ساهر الطراونة 
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

خيم السواد في أرجاء محافظة إربد شمال الأردن حزناً بسبب واقعة موجعة، بعدما رحل 3 فتيان بحادث سير مروع وقع مساء الأربعاء.

حالة مرضية نادرة بالأردن.. ورم يفرز هرمون الحمل لدى رجل الأخيرة خاص حالة مرضية نادرة بالأردن.. ورم يفرز هرمون الحمل لدى رجل

فقد علمت "العربية.نت"، أن الشبان الثلاث الراحلين وهم ساهر علاء زايد المبارك الخراشقة، ومحمد مأمون سالم الإبراهيم العواودة، وسالم أحمد سالم الإبراهيم العواودة، وهم أقارب من الدرجة الأولى.

مادة اعلانية

والمركبة التي كانوا فيها اصطدمت بعامود كهرباء وسط الشارع.

حادث شارع الستين

بدوره، أفاد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام العقيد عامر السرطاوي لـ"العربية.نت"، إن فرق الدفاع المدني المتخصصة في مديرية دفاع مدني غرب اربد ومديرية الشرطة تعاملت مع حادث تدهور مركبة بمنطقة الوسطية شارع الستين.

وأكد السرطاوي أن الحادث نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر، حيث قامت كوادر الإسعاف باخلاء الوفيات ونقل الإصابة إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي.

كما تم فتح تحقيق مروري بالحادث.

الطلبة الثلاثة
من 5
  • الطلبة الثلاثة
  • من الحادث
  • الطفل ساهر
  • سالم العواودة
  • محمد مأمون العواودة
(5 صور)
الطلبة الثلاثة
الطلبة الثلاثة
من الحادث
من الحادث
الطفل ساهر
الطفل ساهر
سالم العواودة
سالم العواودة
محمد مأمون العواودة
محمد مأمون العواودة


نعي رسمي

إلى ذلك، نعى وزير التربية والتعليم عزمي محافظة والأسرة التربوية، الطلبة "ساهر ومحمد وسالم" وهم من طلاب الصف التاسع في مدرسة قميم الثانوية الشاملة للبنين/مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية بمحافظة إربد.

وقدم الوزير التعازي لذوي الطلبة الراحلين متمنياً الصبر والسلوان لذوي الضحية إثر هذه الحادثة الأليمة.

يشار إلى أن صور الحادث والطلبة كانت انتشرت إلى حد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي عمها السواد تعبيراً عن الحزن.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان انتقادات داخلية وخارجية لتصريحات ماكرون حول ملف تايوان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط