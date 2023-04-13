فيديو لرقص مع شقراء.. إشاعة جديدة تطال الشيخ الجزائري

هل تذكرون الشيخ الجزائري وليد مهساس الذي اشتهر في العالم بفيديو يظهر قطة على كتفه وهو يصلي؟
فبعد انتشار صورة مركبة له في سرير مستشفى، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مرة جديدة أخباراً غير صحيحة عنه.
حيث ضجت بفيديو زعم ناشروه أنه للشيخ الجزائري في أحد المطاعم يراقص امرأتين.
الشخص الظاهر في مقطع الفيديو ليس الشيخ الجزائري #وليد_مهساس. كما أنّ المقطع قديم ومنشور منذ يناير/كانون الثاني عام 2022 على موقع تيك توك مع وسوم مرتبطة بباكستان#الجزائر #مسبار pic.twitter.com/g4tx7YOl7d— Misbar - مسبار (@misbarfc) April 9, 2023
ليتضح أن الشخص الظاهر في الفيديو ليس الشيخ الجزائري على الإطلاق ولا يوجد أيضاً شبه كبير بينهما.
فالمقطع المصور قديم ومنشور منذ يناير 2022 على تيك توك مع وسوم مرتبطة بباكستان، وفق ما أفادت "مسبار"، وهي منصة عربية لفحص الأخبار وتقصي الحقائق.
يذكر أن قطة تسللت إلى مسجد في الجزائر مساء 4 أبريل، وتوجهت مباشرة إلى حيث كان شيخه يؤم المصلين خلفه في صلاة التراويح، بحسب فيديو انتشر سريعاً بوسائل التواصل.
وتعامل الإمام بلطف وبالتي هي أحسن مع القطة التي تحاول مداعبته للحظات، في وقت كان يتلو فيه آيات من الذكر الحكيم، ثم اعتلت كتفه، وبعدها فارقته في لحظة سبقت ركوعه بثانية تقريباً.
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