كليوبترا سمراء أم بيضاء؟!.. صورة تثير غضب المصريين

أشعلت صورة لوثائقي عن كليوبترا موجة غضب وسخرية في آن بين المصريين. فقد ظهرت الملكة الشهيرة المتحدرة من ملوك الأسرة المقدونية، على الملصق الترويجي للوثائقي الذي سيبث على نتفلكس الشهر المقبل، سمراء البشرة، بشفاه غليظة.

ما دفع العديد من المصريين إلى التعليق ساخرين على مواقع التواصل، من معد الوثائقي، الذي اعتبروه لا يفقه شيئاً في التاريخ.

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فيما رأى آخرون أن تلك الحركة مقصودة، ملمحين إلى مؤامرة تقف وراء تصوير بطلة المسلسل بملامح إفريقية.

مؤامرة!

كما تهموا "حركة المركزية الإفريقية" بالوقوف وراء هذا العمل من أجل تشويه الحضارة المصرية وسلب إنجازاتها.

علماً أن علماء التاريخ والآثار يجمعون على أن كليوباترا من أصول يونانية إغريقية. بل أكدت بعض الدراسات أن بشرتها كانت بيضاء وعينيها زرقاوان.

يذكر أن الملكة كليوباترا السابعة والمعروفة باسم كليوباترا تعد آخر ملوك الأسرة المقدونية، التي حكمت مصر منذ وفاة الإسكندر الأكبر عام 323 قبل الميلاد، وحتى احتلال مصر من قِبَل روما عام 30 قبل الميلاد.

وهي ابنة بطليموس الثاني عشر، الذي خلفته كملكة سنة 51 ق.م مشاطرة العرش مع أخيها بطليموس الثالث عشر.