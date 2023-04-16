فيديو لتعرض أحد أكبر مراكز التسوق في الخرطوم لأضرار جسيمة

تعرض أحد أكبر مراكز التسوق في الخرطوم، وهو "سوق عفراء"، لأضرار جسيمة جراء الاشتباكات التي تتواصل لليوم الثاني على التوالي.

صور لتضرر مركز "عفراء" التجاري في الخرطوم جراء الاشتباكات #العربية pic.twitter.com/dUH0qbKTnR — العربية (@AlArabiya) April 16, 2023

ومع استمرار المواجهات، يتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إعلان استهداف أو السيطرة على مواقع أو مقار تابعة للطرف الآخر.

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يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة أطباء السودان ارتفاع حصيلة القتلى إلى 56 شخصا.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، سُمعت أصوات مدفعية ثقيلة في الخرطوم وأم درمان، بالإضافة إلى إطلاق نار في مدينة بورتسودان.

هذا وأهابت لجنة الأطباء بتغليب صوت العقل والوقف الفوري لما سمته إطلاق النار العبثي، مطالبة بفتح ممرات آمنة لإجلاء المحتجزين والعالقين والمصابين.

ودعت واشنطن إلى ضرورة إنهاء الأعمال القتالية على الفور دون أي شروط مسبقة، فيما تستعد الجامعة العربية لعقد اجتماع على مستوى المندوبين الدائمين بطلب من السعودية ومصر لبحث الوضع في السودان.