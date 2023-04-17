أغرب طرائف كرة القدم في الجزائر.. مشجع يسجل والحكم يحتسبه

شهدت إحدى مباريات الدوري الجزائري لكرة القدم مشهدا طريفا عندما اقتحم عدد من المشجعين أرض الملعب خلال اللقاء، وساهموا بطريقة مباشرة في تسجيل هدف.

وحدثت الواقعة الأسبوع الماضي خلال مباراة فريق نجم بني ولبان وضيفه وداد زيغود يوسف، ضمن منافسات الجولة الـ26 من قسم ما بين رابطات، المجموعة الشرقية، وانتهت المباراة بتعادل إيجابي بنتيجة 2-2.

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دخول مناصر وتسجيله لهدف احتسبه الحكم في مباراة نجم بني ولبان و وداد زيغود يوسف اللذان يلعبان على السقوط في القسم الثالث هواة شرق، pic.twitter.com/LYXsZ9smKO — El Capitano⭐ (@spuerlilo) April 15, 2023

وانتشرت مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر مساهمة أحد المشجعين في تسجيل هدف لصالح فريق بني وليان، قلص فيه الفارق من 2-0 إلى 2-1، لكن الغريب أن الحكم احتسبه.

اللافت أن العشرات من جماهير الفريق المحلي تركت مكانها على جانبي الملعب، وذهبت باتجاه اللاعبين للاحتفال معهم بالهدف.

وأكد موقع صحيفة "النهار" الجزائرية، أن المباراة كانت في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين اللذين كانا بحاجة للنقاط الثلاث، في ظل مساعيهما للهروب من دائرة الخطر.

كما أظهرت لقطات مصورة اعتداء مشجعي نادي بني ولبان، على لاعبي الفريق القسنطيني، وداد بلدية زيغود يوسف، ولاسيما الحارس الذي تعرض للضرب من أحد المشجعين في لقطة تسجيل الهدف، وأمام أعين الحكم.

بهذه النتيجة رفع فريق نجم بني ولبان رصيده إلى 33 نقطة، وضعته في المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، بينما يحتل وداد زيغود يوسف المركز الخامس عشر وقبل الأخير، برصيد 28 نقطة.