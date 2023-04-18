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انهار بسبب خطيبته.. شاهد سائقاً يقتحم متجراً ويدمره!

دبي - العربية.نت
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تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً لحادث اقتحام سيارة لمجمع تجاري في الصين، ما أدى إلى إلحاق أضرار فيه.

وأفاد موقع watchpeopledie بأن شاباً صينياً أصيب بانهيار عصبي، وهو يقود سيارته فقطع الإشارة الحمراء، ثم انعطف على رصيف المشاة ودخل مجمعاً تجارياً، حتى وصل لمتجر "هواوي" فدخله ودمره.

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انهيار عصبي

وأضاف الموقع أن الشاب استقبل مكالمة من خطيبته تخبره بأنها ستتركه فأصيب بانهيار عصبي على إثرها وفقد السيطرة على سيارته.

فيما لم يتضح بعد بأي مدينة في الصين حدثت القصة أو تاريخ وقوعها.

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