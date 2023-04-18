بدموع وحرقة.. طفل سوداني محاصر: "قتلوا أصحابي"

"والله لا نريد للسودان دمارا مثل هذا".. بهذه الكلمات ناشد طفل سوداني والدموع تملأ عينيه، الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم.

وانتشر المقطع بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً في السودان، وتعاطف معه الكثيرون الذين دعوا كذلك إلى وقف أعمال العنف.

"والله لا نريد للسودان دمار مثل هذا".. بدموع وحرقة.. طفل سوداني يناشد الجيش وقوات الدعم السريع وقف القتال المحتدم لليوم الثالث على التوالي#السودان#العربية pic.twitter.com/IkCJosW7kV — العربية (@AlArabiya) April 17, 2023

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وقال في الفيديو إن بعض أصدقائه توفوا، مشيراً إلى أنه عالق بين المتحاربين ويناشد الجميع وقف القتال.

مقتل 185 على الأقل

وأدت المواجهات في السودان إلى مقتل 185 على الأقل وإصابة أكثر من 1800 آخرين، بينما يتحدث الطرفان عن تحقيق مكاسب في الصراع الذي شهد شن ضربات جوية ومدفعية.

وتستمر الاشتباكات رغم الدعوات التي أطلقتها الولايات المتحدة ودول أخرى لوقف القتال، فضلا عن جهود مصر والإمارات، لحث الطرفين على الاتفاق على وقف لإطلاق النار.