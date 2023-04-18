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في حالة نادرة.. أردنيان يرزقان بمولودتهما الأولى بعد 27 عاماً

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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بعد 27 عاماً من الصبر والانتظار، رزقت سيدة أردنية بأول مولود لها، وذلك بعد عشرات المحاولات التي باءت بالفشل وفق الطبيب المشرف عليها، في حالة نادرة من نوعها حول العالم.

فقد كشف الطبيب هلال أبو غوش، استشاري أول نساء وتوليد أطفال الأنابيب، في العاصمة عمان، إن ولادة الطفلة مجدولين جاءت بعد 15 محاولة للإنجاب بواسطة أطفال الأنابيب وزواج 27 عاما وهي حالة الولادة الأولى من نوعها في العالم، بحسب ما نقلت وسائل إعلام أردنية.

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حدث وإنجاز عالمي

كما أشار أبو غوش إلى أن هذا حدث وإنجاز عالمي، إذ ولأول مرة في العالم زوجان ينجبان بعد زواج 27 عاماً ودون متبرعين.

وأوضح أن عُمر الزوج 55 عاماً والزوجة 44 عاماً، ولهذا السبب تعتبر الولادة في ظل كل هذه العوامل إنجازاً طبياً فريداً من نوعه، إذ لا توجد أي حالة لإنجاب بعد 27 عاماً من الزواج دون متبرعين، مؤكداً أن العاملين النفسي والاجتماعي لعبا دوراً مهماً في إنجاح الولادة.

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