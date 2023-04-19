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محمد صلاح
النجم الدولي محد صلاح

ماذا يتابع محمد صلاح من دراما رمضان؟

القاهرة - العربية.نت
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كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان 2023.

وعبر خاصية "الإستوري" على صفحته الخاصة بتطبيق "إنستغرام"، نشر صلاح ستوري مشهدا من الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة وتحديداً لحظة اكتشاف رمضان حقيقة أن سيف هو ابنه الحقيقي الذي يبحث عنه طوال هذه المدة.

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كما نشر "استوري" آخر لجوني وهجرس من حفل زفاف الكبيرة فحت وحفني الديب في الحلقة 27 من الكبير أوي 7.

وتبين من ذلك أن النجم الدولي يتابع مسلسلي جعفر العمدة والكبير أوي 7 في رمضان 2023.

يذكر أن المسلسلين أحدثا ضجة كبيرة هذا العام وحظيا بردود أفعال واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحديث عن تغيير نهاية مسلسل "جعفر العمدة" لتتماشى مع توقعات الجمهور.

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