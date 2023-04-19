ماذا يتابع محمد صلاح من دراما رمضان؟

وضع القراءة
100% حجم الخط
كشف محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، عن الأعمال الدرامية التي يتابعها في رمضان 2023.
وعبر خاصية "الإستوري" على صفحته الخاصة بتطبيق "إنستغرام"، نشر صلاح ستوري مشهدا من الحلقة 27 من مسلسل جعفر العمدة وتحديداً لحظة اكتشاف رمضان حقيقة أن سيف هو ابنه الحقيقي الذي يبحث عنه طوال هذه المدة.
مادة اعلانية
كما نشر "استوري" آخر لجوني وهجرس من حفل زفاف الكبيرة فحت وحفني الديب في الحلقة 27 من الكبير أوي 7.
وتبين من ذلك أن النجم الدولي يتابع مسلسلي جعفر العمدة والكبير أوي 7 في رمضان 2023.
يذكر أن المسلسلين أحدثا ضجة كبيرة هذا العام وحظيا بردود أفعال واسعة النطاق على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع الحديث عن تغيير نهاية مسلسل "جعفر العمدة" لتتماشى مع توقعات الجمهور.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
الصين تجهّز مسيّرة تجسس أسرع من الصوت.. وثيقة تكشففي تطور من شأنه أن يعزز بشكل كبير قدرة الصين على إجراء عمليات المراقبة والتجسس، كشف تقييم عسكري أميركي مسرب إمكانية نشر بكين طائرة تجسس بدون طيار ... العرب والعالم
-
ماسك يحذر من Chatgpt مجدداً: متحيز وله آراء يساريةدق الملياردير الأميركي مالك موقع تويتر، إيلون ماسك، ناقوس الخطر مرة أخرى محذراً من مخاطر الذكاء الاصطناعي على البشرية، مدعياً أن روبوت الدردشة الشهير ... تكنولوجيا
-
مشهد لا يصدق.. إفطار سوداني بالشارع على وقع الرصاص الحيرغم اشتداد الاشتباكات في العاصمة السودانية، بين قوات الدعم السريع والجيش، وسط شح الخبز ومياه الشرب، فلم يجد البعض مانعاً من مواصلة التمسك بالتقاليد ... سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية