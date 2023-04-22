هنيدي يتحدى تويتر.. ويوثق حسابه بـ"الطفل الذهبي"!
"استبدلنا العلامة بعيل صغير".. تعليق طريف من هنيدي على إزالة توثيق "تويتر" الأزرق
كعادته في نشر تعليقات كوميدية وتناول موضوعات جادة بصيغة ضاحكة، علّق نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي على خطوة إزالة علامة التوثيق الزرقاء بموقع "تويتر" بتعليق لطيف ضاحك، في إشارة إلى استيائه من الخطوة التي اتخذها موقع التدوينات المصغرة الأشهر في العالم.
وغرّد هنيدي قائلا: "بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي".
بعد خدمة ١٠ سنين في تويتر .. الفاجر بيقولي ادفعله فلوس في علامة زرقا— Mohamed Henedy 👶 (@OfficialHenedy) April 22, 2023
استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي 👶
وظهر حساب هنيدي الرسمي وإلى جانب الاسم صورة بدت وكأنها لوجه طفل صغير ذهبي اللون.
وأعلن موقع "تويتر" إزالة علامات التوثيق الزرقاء بشكل رسمي من حسابات المستخدمين الذين حصلوا عليها مجاناً، قبل استحواذ الملياردير إيلون ماسك على المنصة. وكان ماسك، مالك ومدير منصة العصفور الأزرق الشهيرة، أعلن قبل أيام موعد 20 أبريل الجاري، لإزالة جميع علامات التوثيق المجانية من حسابات المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
هذا وسادت حالة وُصفت بـ"الفوضوية" موقع "تويتر"، بعد 24 ساعة من اختفاء العلامات الزرقاء من الحسابات الموثقة، مع انتشار حالات انتحال الهوية وانتشار للمعلومات الكاذبة والمفبركة.
والخميس، فقد مستخدمو "تويتر" البارزون علامات التوثيق الزرقاء التي ساعدتهم في التحقق من هويتهم وتمييزهم عن المحتالين، باستثناء أولئك الذين قرروا دفع الرسوم البالغ قيمتها 8 دولارات شهريا.
ومن بين المستخدمين البارزين الذين فقدوا علامات التوثيق الزرقاء، بيونسيه والبابا فرنسيس وأوبرا وينفري والرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، والنجم البرتغالي -لاعب النصر السعودي- كريستيانو رونالدو، ونجم الكرة الجزائرية رياض محرز، الذي قال : "لن أدفع لمثل هذه الأفكار الغريبة".
وأدت تلك الخطوة إلى انتحال كثير من المستخدمين هوية أشخاص معروفين من خلال إنشاء حسابات مزيفة تحمل أسماءهم.
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