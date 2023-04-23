ابتلعته هوة مرعبة لا تنتهي ظهرت فجأة من العدم.. شاهد كيف نجا بآخر لحظة

في لقطات تحبس الأنفاس، فوجئ متزلج متمرس بهوة مرعبة أثناء تزلجه في جبال الألب الفرنسية قبل أن يغلق زلاجته في آخر لحظة، عند جانب تلك الحفرة التي بدت بلا قاع هرباً من موت محقق.
ووثق الفيديو المرعب من قبل عضو من مجموعة التزلج الفرنسية Les Powtos، وحصد مئات الآلاف من المشاهدات خلال الأيام الماضية.
فقد كشف المقطع المصور عبور المتزلج الذي طلب عدم الكشف عن هويته، بمهارة جبل Meije الصعب والشهير، حيث وجد نفسه في غضون ثوانٍ يتجه نحو الظلام الدامس للهوة.
وبدأ الأمر حين كان ينزلق على المنحدر الحاد للجبل البالغ ارتفاعه 13000 قدم قبل أن تظهر الحفرة فجأة من تحته، بحسب ما نقلت "ديلي ميل" البريطانية.
لكن لحسن الحظ نجا المتزلج الذي لديه الكثير من الخبرة والذي مارس تسلق الجبال لفترة طويلة.
ساعات لإنقاذه
في موازاة ذلك، كتبت صفحة "إنستغرام" الخاصة بمجموعة Les Powtos يوم الثلاثاء الماضي "لحسن الحظ، سحبه أصدقاؤه بحبل وحزام، لقد كنا جميعاً مجهزين تجهيزاً جيداً".
وسردت الجهود المضنية التي بذلوها لساعات لإنقاذه باستخدام الشرائط والفؤوس والمجارف لمساعدته على الخروج!
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