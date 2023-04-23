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"بنحبك يا حسن".. شاهد مصري ينثر الأموال من شرفة مكتبه

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
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انتشر مقطع مصور لمهندس مصري كالنار في الهشيم على مواقع التواصل بعدما قرر نثر حزمة من الأموال من شرفة مكتبه بمناسبة العيد.

وأظهر الفيديو المهندس حسن التونسي ومعه حزمة ضخمة من الأوراق النقدية حيث بدأ يرميها فتطايرت وتسببت في اجتماع حشد من الناس لالتقاطها.

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فيما بدأ الحشد بالهتاف باسمه قائلين "بنحبك يا حسن".

بدوره، أوضح المهندس أنه أراد تقديم عيدية للمواطنين لإدخال السرور على قلوبهم.

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