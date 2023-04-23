"بنحبك يا حسن".. شاهد مصري ينثر الأموال من شرفة مكتبه

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انتشر مقطع مصور لمهندس مصري كالنار في الهشيم على مواقع التواصل بعدما قرر نثر حزمة من الأموال من شرفة مكتبه بمناسبة العيد.
وأظهر الفيديو المهندس حسن التونسي ومعه حزمة ضخمة من الأوراق النقدية حيث بدأ يرميها فتطايرت وتسببت في اجتماع حشد من الناس لالتقاطها.
حد شاف المهندس حسن التونسي وهو بيوزع عيدية على المصريين النهاردة بعد صلاة العيد😁😄 pic.twitter.com/pdmAuFcFCN— غريب في بلاد غريبه (@essam_alshaaer) April 21, 2023
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فيما بدأ الحشد بالهتاف باسمه قائلين "بنحبك يا حسن".
بدوره، أوضح المهندس أنه أراد تقديم عيدية للمواطنين لإدخال السرور على قلوبهم.
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