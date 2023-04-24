"بدي الكل يسامحني".. أردني ينشر وصيته قبل يومين من وفاته طبيعياً

في فيديو مؤثر، شعر رجل أردني يبلغ من العمر 52 عاماً بدنو أجله ليطلب من جميع من حوله بالدعاء له بالرحمة ومسامحته وذلك قبل يومين من وفاته بشكل طبيعي.

وقال بسام الدلقموني في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل رحيله بيومين فقط "بدي الكل يسامحني، وأنا مسامح الكل"، مضيفاً "بس ما بدي غير تقولوا الله يرحمه".

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كما تحدث في المقطع المصور في تاريخ 22 أبريل الجاري، عن شعوره بالمرض بشكل مفاجئ، وقال "صارلي 3 - 4 أيام تعبان كتير كتير كتير".

كما تابع "صدري مطبق مطبق مطبق، وشكله اليوم زاد علي كثير"، مضيفاً "الحمدلله على كل شيء".

والراحل كان يعيش وحيداً وهو غير متزوج، وقضى أول أيام العيد بشكل طبيعي، لكنه في اليوم الثاني اختفى. وعند تفقده وجد متوفياً في منزله.

وبعد ساعات من انتشار الفيديو والإعلان عن وفاته خيمت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، ودعا النشطاء له بالرحمة والمغفرة، مطالبين كل من يعرفه بمسامحته.

وشيع جثمان الدلقموني بعد صلاة ظهر، اليوم الاثنين، من مسجد الأبرار إلى مقبرة العائلة، وفق وسائل إعلام محلية.