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إيلون ماسك وابنه الصغير في صورة تعود لديسمبر 2021 - فرانس برس
إيلون ماسك وابنه الصغير في صورة تعود لديسمبر 2021 - فرانس برس
إيلون ماسك

تغريدة جديدة لإيلون ماسك تثير الحيرة!

أظهرت ملفاً شخصياً يستخدمه في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير

العربية.نت
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كعادته، يثير الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل دائماً، وهذه المرة أثار تكهنات بأنه ربما يمتلك حساباً آخر على منصة العصفور الأزرق التي يمتلكها ويديرها.

فقد أثار صاحب منصة التدوينات القصيرة الأشهر حول العالم، الحيرة حول ما إذا كان قد أنشأ حسابا آخر غير معروف، يغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين، بحسب تقرير أوردته "إنسايدر" Insider.

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ماسك، الذي استحوذ على شركة "تويتر" العام الماضي، نشر تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على "تويتر" لإرشاد المغردين بكيفية تفعيل الاشتراكات.

وبدت الصورة عادية لرئيس شركة يروج لمنتج، إلا أنها أظهرت أيضا ملفا شخصيا يستخدمه في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير، مما أثار تكهنات بأن هذه الصورة ربما تعود لابنه الصغير.

الصورة تعود لحساب يحمل اسم "Elon Test"، يتابعه نحو 27 ألف شخص. وفي واحدة من تغريداته، يناشد صاحب الحساب مستخدمي منصة العصفور الأزرق بمتابعته. وكانت آخر تغريدة يوم الاثنين الماضي، حيث غرّد صاحب الحساب قائلا: "سأبلغ الثالثة أخيرا في 4 مايو!"، وهو تاريخ ميلاد ابن إيلون ماسك الصغير.

التغريدة حصدت عددا كبيرا من التعليقات، بين مهنئين لماسك بمناسبة عيد ميلاد ابنه، وآخرين يسألونه لماذا لم يعلن عن هذا الحساب من قبل؟!

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