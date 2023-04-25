تغريدة جديدة لإيلون ماسك تثير الحيرة!
أظهرت ملفاً شخصياً يستخدمه في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير
كعادته، يثير الملياردير الأميركي إيلون ماسك الجدل دائماً، وهذه المرة أثار تكهنات بأنه ربما يمتلك حساباً آخر على منصة العصفور الأزرق التي يمتلكها ويديرها.
فقد أثار صاحب منصة التدوينات القصيرة الأشهر حول العالم، الحيرة حول ما إذا كان قد أنشأ حسابا آخر غير معروف، يغرد من خلاله باسم ابنه البالغ من العمر عامين، بحسب تقرير أوردته "إنسايدر" Insider.
ماسك، الذي استحوذ على شركة "تويتر" العام الماضي، نشر تغريدة مرفقة بلقطة شاشة في حسابه على "تويتر" لإرشاد المغردين بكيفية تفعيل الاشتراكات.
Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.— Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023
Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn
وبدت الصورة عادية لرئيس شركة يروج لمنتج، إلا أنها أظهرت أيضا ملفا شخصيا يستخدمه في أعلى يمين الحساب، وتظهر في الأيقونة صورة طفل صغير، مما أثار تكهنات بأن هذه الصورة ربما تعود لابنه الصغير.
I will finally turn 3 on May 4th!— Elon Test (@ErmnMusk) April 24, 2023
الصورة تعود لحساب يحمل اسم "Elon Test"، يتابعه نحو 27 ألف شخص. وفي واحدة من تغريداته، يناشد صاحب الحساب مستخدمي منصة العصفور الأزرق بمتابعته. وكانت آخر تغريدة يوم الاثنين الماضي، حيث غرّد صاحب الحساب قائلا: "سأبلغ الثالثة أخيرا في 4 مايو!"، وهو تاريخ ميلاد ابن إيلون ماسك الصغير.
For the love of God, can someone follow me 🙏— Elon Test (@ErmnMusk) December 6, 2022
التغريدة حصدت عددا كبيرا من التعليقات، بين مهنئين لماسك بمناسبة عيد ميلاد ابنه، وآخرين يسألونه لماذا لم يعلن عن هذا الحساب من قبل؟!
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