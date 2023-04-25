تناول لحوم الكلاب يثير أزمة بين سيدة كوريا الأولى والمربين

تظاهر العشرات من مربي الكلاب في كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، لانتقاد السيدة الأولى في البلاد بسبب تصريحاتها التي تدعم فرض حظر محتمل على استهلاك لحوم الكلاب.

يذكر أن أكل لحوم الكلاب ممارسة عمرها قرون في كوريا، لكن هناك دعوات متزايدة لحظرها في كوريا الجنوبية حيث أثرت حملات حقوق الحيوان على الإدراك العام وتراجع تناول لحوم الكلاب لدى معظم الشباب.

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وفي أواخر عام 2021، تم إطلاق لجنة حكومية-مدنية للتوصل إلى توافق اجتماعي بشأن إنهاء استهلاك لحوم الكلاب، ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي تقدم حتى الآن.

وطالب مربو الكلاب السلطات بتقديم المزيد من خطوات التعويض الملموسة أو السماح لهم بالحفاظ على أعمالهم لمدة تتراوح بين 15 و20 عاماً حتى يموت كبار السن، وهم المصدر الرئيسي للطلب على اللحوم.

وتجمّع حوالي 50 من مربي الكلاب اليوم الثلاثاء بالقرب من مكتب الرئيس يون سوك يول للاحتجاج على تصريحات زوجته، كيم كيون هي، خلال مأدبة غداء خاصة مع نشطاء حقوق الحيوان في وقت سابق من أبريل الحالي.









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