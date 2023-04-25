حينما يتحول رونالدو إلى مصور هكذا تكون الصور
أثناء تدريبات النصر السعودي استعداداً لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين
تقمص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لبرهة، شخصية مصور فوتوغرافي أثناء تدريبات النصر السعودي، استعدادا لمواجهة الوحدة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
والتقط رونالدو صورا لمسلي آل معمر، رئيس نادي النصر، والمدرب دينكو يليتشيتش، وعدد من زملائه في التدريبات.
الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو 🤩— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) April 23, 2023
و هذه نتائج تصويره 😂👏 pic.twitter.com/jGTWqfuVxY
ونشر حساب النادي السعودي على "تويتر" صورا لرونالدو وهو يلتقط الصور، كما أظهر نتائج تصوير رونالدو، وكتب: "الكاميرا بين يدي التاريخي رونالدو.. وهذه نتائج تصويره".
ويبدو رونالدو سعيداً في السعودية ويضفي أجواء رائعة بين زملائه اللاعبين، في وقت حقق "الدون" أرقاماً لافتة مع النصر منذ قدومه، إذ سجل 11 هدفاً وصنع 2 في 13 مباراة.
وانتقل "الدون"، مطلع السنة إلى السعودية بعد توقيعه عقدا لمدة عامين مع فريق النصر السعودي، قادما إليه من مانشستر يونايتد الإنجليزي.
وبدأت مسيرة رونالدو في سبورتنغ لشبونة، لعب بعدها لأندية مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس قبل أن يعود إلى مانشستر في ولاية ثانية، ومن ثم التوجه للعاصمة السعودية الرياض.
وحصد رونالدو مع البرتغال لقبي كأس أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019، كما توّج بخمسة ألقاب لدوري أبطال أوروبا، منها 4 مع ريال مدريد الإسباني، ويعد الهداف التاريخي للبطولة.
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