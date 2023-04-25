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توم هانكس
النجم الأميركي توم هانكس

يأكل مولوخية بالأرانب.. شاهد توم هانكس رفقة زوجته في مصر

النجم العالمي شوهد في أحد مطاعم منطقة الزمالك غرب القاهرة مع زوجته وعدد من أصدقائه

القاهرة- العربية.نت
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر اليوم الثلاثاء بصور ومقطع فيديو مصور للنجم الأميركي توم هانكس أثناء زيارته لمصر، وتواجده بأحد المطاعم في منطقة الزمالك.

وشوهد توم هانكس رفقه زوجته النجمة ريتا ويلسون، وعدد من الأصدقاء، في أحد المطاعم غرب القاهرة، وهو يتناول الأكلات المصرية الشهيرة كالملوخية مع الأرانب والموزة وهي نوع من اللحوم، بالشعيرية.

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وأكد ناشر الفيديو أنه كان يتواجد في المطعم وفوجئ أن توم هانكس يجلس خلفه رفقة زوجته وبعض أصدقائه.

ولاقت صور الممثل الأميركي الشهير ردود أفعال إيجابية واسعة النطاق على السوشيال ميديا، حيث أشاد البعض بوجود النجم بالقاهرة دون ضوضاء إعلامية وفي هدوء حتى يستمتع بإجازته، بينما رجح البعض الآخر أن يكون الفيديو قد تم تصويره منذ فترة طويلة أثناء تواجد توم هانكس في مصر، حيث جاء إلى مصر منذ عامين تقريبا لتصوير مشاهد من أحد أفلامه.

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يذكر أن هانكس سيشارك زميلته روبن رايت، في فيلم جديد من إخراج الأميركي روبرت زيميكس، ويظهر فيه بشكل أصغر سنا، بفضل تقنية الذكاء الاصطناعي.

الفيلم مقتبس من رواية مصورة لريتشارد ماكجواير وتدور أحداثه في غرفة واحدة، حول مجموعة من سكانها على مدار سنوات عديدة، ومن المقرر إطلاق تصويره في 2024 في أميركا.

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