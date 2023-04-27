استفزّ الملايين.. شاهد "يوتيوبر" قدّم طعاماً لمشرد ثم أكله

أثار مقطع فيديو يظهر "يوتيوبر" أميركياً يسأل رجلاً جالساً في الشارع عما إذا كان يريد بعض الطعام قبل العودة بوجبة ويأكلها أمامه، رد فعل عنيفاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

فقد نشر الفيديو الشاب Trevon Sellers ، الذي يمتلك قناة صغيرة على "يوتيوب" تسمى "whatsuptre" ، والتي تضم 8800 مشترك، قبل أن يقوم بحذفه لاحقاً، بحسب تقرير لموقع "إنسايدر".

People are PISSED at this small YouTuber for pranking the homeless. #DramaAlert



His name is ‘whatsuptre’ and the original video has been removed. pic.twitter.com/Jp8JtE4102 — DramaAlert (@DramaAlert) April 23, 2023

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تحدث عن ظاهرة التشرد

وفي أحدث فيديو للشاب، والذي أعيد تحميله على تويتر بواسطة مستخدمين مختلفين وحصل على ملايين المشاهدات، يمكن رؤية الـ "يوتيوبر" يقف خارج مطعم "وينديز" للوجبات السريعة، ويناقش موضوع التشرد في لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا.

وقال "مهمتي اليوم هي التأكد من تقليل عدد الجوعى في الشوارع".

ثم يُقطع الفيديو ليُظهر رجلاً جالساً على الرصيف، حيث الشاب عما إذا كان بإمكانه شراء وجبة تشمل برغر وبطاطس ومشروب.

وفي وقت لاحق، عاد اليوتيوبر إلى الرجل مع المشروب وكيس يحتوي على الطعام، قائلاً: "أريدك أن تستمتع بهذا"، حيث بدأ في إخراج الطعام من الكيس.

جلب الطعام وأكله أمامه

ثم قام بفتح البرغر، وأخذ قضمة منها، وبدأ في تناول البطاطس المقلية. وقال وهو يلتقط المشروب ويبتعد عن الرجل: "حسناً، اعتني بنفسك، أتمنى لك يوماً سعيداً".

وعندما قامت العديد من حسابات تويتر المعروفة بمشاركة المقطع، مشيرة إلى أنه "مزحة"، غضب المشاهدون وقالوا إن ما فعله اليوتيوبر كان قاسياً وفيه إهانة للمشردين.

Youtuber buys a homeless person food, then eats it at the last second right in front of him... pic.twitter.com/gL6Sh3klVA — Human Nature (@Human101Nature) April 21, 2023

ولم يشر "ترافلر" صراحة إلى الرجل في الفيديو على أنه مشرد، وأشار عدد من مستخدمي تويتر إلى أنه كان من الممكن أن يكون المقطع قد تم تصويره، وأن الرجل الموجود في الشارع في الفيديو ربما يكون ممثلاً مدفوع الأجر.

مع ذلك، قال العديد من المستخدمين إن المشاعر الكامنة وراء الفيديو لا تزال خاطئة من الناحية الأخلاقية حتى لو تم عرضه، متهمين اليوتيوبر بنشر الفيديو المثير للجدل من أجل خلق رد فعل ونشر المقطع بشكل واسع.