ولي عهد الأردن لخطيبته رجوة: كلي شوق لحياة ملؤها المحبة معك

هنأ ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، خطيبته رجوة آل سيف بمناسبة ذكرى عيد ميلادها والذي يصادف اليوم الجمعة.
وكتب على صورة نشرها لخطيبته السعودية وهي بجانب خيل لونها بالأبيض والأسود عبر حسابه في"إنستغرام": "غاليتي رجوة! كل عام ونحن على خطى المودة والرحمة…كلّي شوقٌ لحياة ملؤها الرضا والمحبة معك".
كما كتب نفس التهنئة باللغة الإنجليزية.
وكان الديوان الملكي الأردني أعلن موعد عقد قران ولي العهد الأردني على رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل بعدما أعلن في أغسطس الماضي خطوبة الثنائي.
وتمت خطوبة الأمير حسين على رجوة خالد بن مساعد آل سيف في السعودية، بحضور العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعقيلته الملكة رانيا.
كما جرت قراءة الفاتحة في منزل والد رجوة، بالرياض، بحضور الأمير الحسن بن طلال، والأمير هاشم بن عبد الله الثاني، والأمير علي بن الحسين، والأمير هاشم بن الحسين، والأمير غازي بن محمد، والأمير راشد بن الحسن، وعدد من أفراد أسرة آل سيف، بحسب ما أعلنه حينها الديوان الملكي الأردني.
من هي رجوة آل سيف؟
ولدت رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف بالرياض في 28 أبريل/نيسان 1994، لخالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف وعزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري، وهي الشقيقة الصغرى لفيصل ونايف ودانا.
تلقت دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، وتعليمها العالي في كلية الهندسة المعمارية بجامعة "سيراكيوز" في نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية.
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