السجن 3 سنوات لأنوش صاحبة الفيديوهات الإباحية بمصر

عاقبت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، صاحبة قناة "يوميات أنوش" بالحبس لمدة ثلاث سنوات، وتغريمها مبلغ وقدره 100 ألف جنيه.

وقررت المحكمة وضع السيدة، الشهيرة بـ"أنوش"، تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، بتهمة نشر صور وفيديوهات خادشة للحياء.

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وكانت السلطات قد ألقت القبض على السيدة بتهمة نشر فيديوهات فاضحة ومخلة على قناتها على يوتيوب.

وتقدم أشرف فرحات المحامي ببلاغ ضد صاحبة القناة اتهمها فيه بتقديم محتوى جنسي صريح ومشجع على الرذيلة والفسق.

وأضاف أن الفيديوهات كانت مسيئة لعادات وتقاليد المجتمع، وتخالف نص القانون رقم 185 لسنة 2018 الذي يمنع ويجرم إساءة استخدام مواقع التواصل أو استغلالها لهدم مبادئ وتقاليد وقيم الأسرة المصرية وانتهاك الخصوصية.

وفي التحقيقات أدلت السيدة باعترافات مفصّلة حول دوافعها من وراء محتوى القناة وسبب تقديمها لمثل تلك الفيديوهات.

وقالت السيدة، وتدعى نبوية، إنها اضطرت للتعاقد مع إحدى الشركات الخاصة برعاية وتأسيس القنوات على يوتيوب لتقديم محتوى بعنوان "الروتين اليومي"، يتضمن مشاهد من حياة السيدات اليومية داخل المطبخ وخلال تنظيف المنزل.

وأضافت أنها سعت للحصول على مشاهدات عالية تستطيع من خلالها حصد أرباح مالية تساعدها على تدبير نفقات منزلها ورعاية أبنائها، خاصة أنها مطلقة وبلا عائل أو مورد رزق، مشيرة إلى إن الفيديوهات التي كانت تنشرها في البداية لم تتمكن من حصد المشاهدات المطلوبة لتحقيق أرباح مالية.

وقالت إنها وبعد لجوئها لتقديم المحتوى بأسلوب الإغراء، بدأت المشاهدات تحقق أرقاماً مرتفعة وتجني معها مبالغ كبيرة كان يتم اقتسامها مناصفة بينها وبين الشركة الراعية لقناتها.

وكشفت صاحبة القناة أنها بدأت كذلك، ولزيادة الإقبال على فيديوهاتها، بارتداء ملابس مثيرة تبرز مفاتن جسدها لجذب المتابعين وذلك بناءً على نصيحة من إحدى جاراتها نظراً لانتشار مثل هذه الأنواع من الفيديوهات بسرعة كبيرة على مواقع التواصل.