شاهد راكبة "مزعجة" تطرد من طائرة بعد تصويت بين المسافرين

تم طرد امرأة "مزعجة" من طائرة تابعة لشركة فرونتير إيرلاينز يوم الاثنين بعد أن أجرى ركاب ضاقوا ذرعا تصويتا. حدثت اللحظة المذهلة في رحلة من ترينتون إلى أتلانتا وتم تصويرها ونشرها على "تيك توك".

زفي الفيديو يمكن سماع راكب يرتدي قميصًا أحمر ونظارات حمراء وهي تقول في المقصورة المزدحمة: "إذا كنت تريد إخراجها من الطائرة ، ارفع يدك".

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واضاف "أنا لا أمزح. إذا كان بإمكانك سماعي، ارفع يدك إذا كنت تريد إخراجها من الرحلة. أنا لا أمزح حتى".. وبالفعل أربعون شخصا رفعوا أيديهم. وأظهرت اللقطات بعد ذلك عدة ركاب بأيديهم مرفوعة قبل أن يتم استدعاء الأمن.

ثم شوهدت المرأة وهي تجمع أغراضها لتغادر الرحلة التي تأخرت قرابة الساعة على الأرض.

وبدأ الحادث الغريب بعد أن دخل زوجان في مشادة كلامية مع مضيفة طيران. وبحسب ما ورد طلبا الجلوس في مقدمة الطائرة ولكن تم رفض طلبهم، مما أثار تدخل مضيفين آخرين.

ويبدو أن المراة التي أخرجت لاحقا من الطائرة، تدخلت في الخلاف، وأبدت امتعاضها من طلب الزوجين ما أدى لخلاف بين الطرفين وطلبا منها ألا تتدخل وتهتم بشؤونها الخاصة.

وقام أفراد الطاقم الأرضي الذين يرتدون سترات برتقالية زاهية في النهاية بسحب الزوجين من الرحلة ولكن أثناء مرافقتهم بعيدًا، صرخ راكب بضرورة إخراج المرأة أيضا. فاقترب منها ضابط أمن وقال لها إن شركة الطيران لا يمكنها تحمل أي مشاحرة على ارتفاع 30 ألف قدم وإنها ستضطر إلى إنزالها من الطائرة.