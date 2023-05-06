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This photo provided by Nina Jochnowitz shows hundreds of pounds of pasta that was dumped near a stream in Old Bridge, N.J., on Friday, April 28, 2023. Old Bridge Mayor Owen Henry said Friday, May 5, that the spaghetti, noodles and macaroni was cleaned up last week by public works crews, shortly after officials learned about the oodles of noodles that quickly drew national attention when photos of the pasta were posted on social media. (Nina Jochnowitz via AP)
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة

لغز يحيّر أميركا.. مئات الكيلوغرامات من المعكرونة ملقاة بغابة

الشرطة الأميركية تحقق في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة غير المطبوخة قرب نيويورك

العربية.نت
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تجري شرطة إحدى مناطق نيوجيرسي تحقيقاً في حادثة إلقاء مئات الكيلوغرامات من المعكرونة بصورة غير قانونية، داخل غابة صغيرة في الولاية المحاذية لنيويورك.

وتعود الحادثة التي تناولتها الصحف المحلية وصحيفة نيويورك تايمز مؤخراً، إلى الأسبوع الماضي، بعدما نشر شخص كان يتنزه في المنطقة صوراً عبر فيسبوك تظهر أكواماً من المعكرونة مرمية في غابة صغيرة وتحديداً على حافة مجرى مائي في مدينة أولد بريدج المحاذية لمدينة نيويورك.

جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
من 4
  • جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
  • جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
  • جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
  • جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
(4 صور)
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
جانب من المعكرونة الملقاة في الغابة
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وأشار المسؤول في البلدية هيمانشو شاه في بريد إلكتروني تلقته وكالة "فرانس برس" أمس الجمعة، إلى أن "مئات الكيلوغرامات من المعكرونة غير المطبوخة أُفرغت من عبواتها وأُلقيت على حافة المجرى المائي".

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وبمجرد التحقق من صحة الصور التي انتشرت عبر مواقع التواصل، أرسل موظفون من البلدية وعناصر من الشرطة إلى مكان الواقعة.

ويسكن نيوجيرسي المحاذية لولاية نيويورك عدد كبير من المجموعات المتحدرة من أوروبا كأميركيين من أصل إيطالي. ويقول 17% من سكانها إنهم يتحدرون من إيطاليا.

وفي أقل من ساعة، جُمعت هذه الكميات من المعكرونة التي بدأت تتعفن، بحسب البلدية التي أكدت أن الشرطة المحلية فتحت تحقيقاً بالواقعة.

وشاعت تكهنات في أولد بريدج التي تضم 65 ألف نسمة، بأن هذه المعكرونة هي من مخزون أحد المطاعم، أو كانت ستُستخدم في طلبية كبيرة تم إلغاؤها.

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