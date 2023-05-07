قيلولة وسط الشارع تحت الرصاص.. مشهد لا يصدق من الخرطوم

فيما تسابق الاشتباكات المتقطعة المبادرات والمساعي الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى هدنة دائمة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.. انشغل العديد من السودانيين بمشهد "سريالي".

فقد ظهر رجل مستلق وسط أحد الشوارع في الخرطوم، يأخذ قيلولة على ما يبدو تحت أزيز الرصاص.

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وفيما سمع في المقطع المصور الذي انتشر على مواقع التواصل، دوي القصف، بدا الرجل متمدداً على الأرض، يداعب الكلب الضال الذي اقترب منه، غير آبه بما يجري.

بل راح يربت على رأس الكلب محاولاً تهدئته على ما يبدو.

وأثار الفيديو جدلاً على مواقع التواصل، بين من وجد تصرف الرجل "فايق ورايق"، وبين من رآه عملا متهورا لايخلو من الطيش والاستهتار.

فيما أشار آخرون إلى أن الرجل مشرد ولا مكان يأويه، إلا أننا لم نتمكن من التأكد من صحته.

يذكر أن السودان يعيش منذ 15 أبريل الماضي قتالاً عنيفاً بين الجيش والدعم السريع، ما دفع الآلاف من سكان العاصمة إلى النزوح لولايات أكثر أمناً، وبلدان مجاورة.

فيما يعاني القطاع الصحي من أزمة كارثية، وسط تقطع سبل الإمداد الطبي، وشح الوقود والمياه والكهرباء كذلك.