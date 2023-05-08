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مزارع يفاجأ بنار تتفجر من بئر مياه حفرها.. فيديو يشغل تونس

دبي - العربية.نت
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أثار مزارع تونسي مغمور حيرة الداني والقاصي، بعد انتشار فيديو غريب له ولبئر حفرها من أجل استخراج الماء!

فقد فوجئ الرجل باندلاع نيران هائلة في بئر للمياه الجوفية، حفرها في أرضه بمعتمدية الوردانين في محافظة المنستير شرق البلاد، لري حقله، بعد منع السلطات استعمال المياه الصالحة للشرب في الزراعة، وسط أزمة مياه تواجه تونس جرّاء الجفاف.

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ما أثار جدلاً بين التونسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، مرجحين وجود حقل للغاز. فيما استبعد آخرون الأمر كلياً.

مياه ونار معا

وأظهرت مقاطع مصورة تم تداولها على نطاق واسع عبر "فيسبوك"، تدفق مياه غزيرة جدا من منبع البئر، وسط استبشار المزارع وأهالي المنطقة بالخير، قبل أن تتصاعد بشكل غير متوقع ألسنة النيران مع المياه، وسط ذهول الحاضرين.

فيما دفعت الضجة الواسعة التي رافقت الحادث، السلطات التونسية إلى إرسال فرق إلى عين المكان للتحقق.

لتؤكد لاحقاً أن ما تم تسجيله لم يسبق أن حصل من قبل، معلنة غلق البئر من أجل إجراء التحاليل اللازمة والتحقق من وجود جيوب غازات من عدمه، ما زاد استغراب التونسيين.

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