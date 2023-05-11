أراد صبياً فخنق طفلته حتى الموت.. ابنة الشهرين تهز الموصل

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لم يشفع لها عمرها الصغير من أن يحميها من ظلم أبيها الذي أقدم بكل شراسة على خنقها.
فابنة الشهرين لقيت حتفها لأن والدها أراد صبياً، فانتهى به الأمر سجيناً بعدما قتلها أمس الأربعاء في الموصل، مركز محافظة نينوى
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أراد صبياً!
فيما كشف مصدر أمني، أن الأب القاتل بات في قبضة السلطات، موضحاً أنه قتل ابنته لأن زوجته لا تنجب إلا البنات، وفق كلامه.
وأضاف أن القوات الأمنية اعتقلت الجاني وفتحت تحقيقاً في الحادث، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
غضب عارم
يشار إلى أن الحادثة التي انتشرت تفاصيلها خلال الساعات الماضية كانت شغلت وسائل التواصل الاجتماعي، وأشعلت غضباً بين الناس.
فيما طالبت التعليقات بضرورة وضع حد لمثل هذه التصرفات، وإنزال أشد العقوبات بالأب القاتل ليكون عبرة لغيره.
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