شاهد شابة مغربية حطمت واجهة محل للسرقة.. ثم تفاخرت على الملأ!

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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب الأربعاء بفيديو يوثق إقدام شابة على تحطيم واجهة محل في أحد شوارع العاصمة، الرباط، ثم تتفاخر بفعلتها على الملأ.
وأظهر المقطع المتداول شابة "في حالة غير طبيعية" عمدت إلى تكسير الواجهة الزجاجية لمحل تجاري بحي أكدال بمدينة الرباط وسرقة بضاعة كانت معروضة به، وفق موقع "هسبريس" المحلي.
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توقيف المشتبه فيها
وعقب انتشار الفيديو، تفاعلت ولاية أمن الرباط بسرعة وجدية كبيرة.
كما أوضحت مديرية الأمن الوطني في بيان أن الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط كشفت أن الأمر يتعلق بقضية تعالجها حالياً مصالح منطقة أمن "حسان أكدال" بمدينة الرباط.
كذلك أكدت أن "التدخل الفوري لعناصر الشرطة أسفر عن توقيف المشتبه فيها بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية".
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