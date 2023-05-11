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الصغير المفحط
حسب الله ماغوميدوف

فيديوهات لا تصدق.. طفل يفحّط والشرطة تتدخل

دبي - العربية.نت
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بينما جذب حسب الله ماغوميدوف، الذي ظهر لأول مرة بفيديوهات انتشرت على تيك توك، ملايين المتابعين على العديد من المنصات، أعلنت مواقع إخبارية أن الشرطة الداغستانية ألقت القبض على الصغير بتهمة "التفحيط".

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فـ"حبيب الصغير" كما يلقّب، قد تم القبض عليه مع رفاقه في داغستان بتهمة تعطيل حركة المرور والتفحيط، وذلك بعد أن انتشرت له مقاطع تظهر تجوله بالسيارة.

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وأضافت المعلومات أن قرار الشرطة بسبب تورطه في تفحيط سيارات وإقامة سباقات شوارع، وفقا لصحيفة "هسبريس".

ملايين المشاهدات

ويعد ماغوميدوف واحدا من أشهر الوجوه المألوفة في عالم الفنون القتالية المختلطة، كما تحصد الفيديوهات الخاصة به ملايين المشاهدات على "تيك توك"وإنستغرام، وأصبح نجماً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة.

واشتهر الصغير في سن مبكرة وشارك في الأحداث التي ينظمها رجال الأعمال في مختلف البلدان.

إلا أنه يعاني من نوع من القزامة، حيث يبلغ من العمر 19 عاما بالضبط، فهو من مواليد 2003، لكنه في الحقيقة يظهر وكأنه طفل صغير في الخامسة من العمر.

ويصنف مرض الصغير على أنه اضطراب وراثي يمنحه مظهراً طفولياً، بينما أكدت تقارير صحافية عديدة أنه يعاني من GHD، وهو نقص هرمون النمو.

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