قطط ولا أغرب تشغل وسائل التواصل.. ما قصتها؟

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لنوع نادر من القطط، حصدت تفاعلاً واسعاً منذ بدء انتشارها في أبريل الماضي، إلا أنّ الصور ليست لحيوان حقيقيّ بل هي وليدة برنامج ذكاء اصطناعي.

فقد نشر حساب عبر موقع فيسبوك في الأول من نيسان/أبريل 2023، ثلاث صور لقطط سوداء داكنة مرقّطة بالأصفر، مشيرا إلى أنها لـ "نوع نادر من القطط".

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وكان الحساب قد نشرها أوّل الأمر على أنّها لاكتشاف نوع نادر من القطط البريّة باسم "فيليس سالاماندرا"، قبل أن يعدّل المنشورات نفسها في اليوم التالي، أي في الثاني من نيسان/أبريل، موضّحاً أنّها عبارة عن كذبة "أول نيسان/أبريل".

وفي منشور منفرد في اليوم نفسه شرح صاحب الحساب أنّ كلّ ما ورد في المنشورات هو وليد برنامجين للذكاء الاصطناعيّ هما "ميدجورني" و "تشات جي بي تي".

حتى إنّه عاد واستخدم برنامج الذكاء الاصطناعي الشهير "تشات جي بي تي" لكي يصدر بياناً توضيحياً عبره يشرح فيه آليّة توليد المحتوى، وفق ما ذكرته وكالة "فرانس برس".