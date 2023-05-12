اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سكين
(آيستوك)

رفضته زوجاً فغزها بسكين في رقبتها.. صدمة أمام جامعة البصرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

على غرار الحكاية المأساوية التي عاشتها الفتاة المصرية، نيرة أشرف، أقدم شاب عراقي عند تمام الساعة 9 صباحا من يوم الخميس على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، وكل ذنبها أنها رفضت الزواج منه.

قتلها أبوها خنقاً وهي نائمة.. جريمة قتل بلوغر تشعل العراق سوشيال ميديا قتلها أبوها خنقاً وهي نائمة.. جريمة قتل بلوغر تشعل العراق

وقام المتهم الهارب، ضياء عادل، وهو من أهالي كربلاء بطعن الطالبة، زينب كريم دعيم، بواسطة سكين بالرقبة والظهر طعنات خطيرة.

مادة اعلانية

وترقد الضحية الآن في المستشفى التعليمي بالمدينة في حالة حرجة جداً.

لا بوادر لحل قريب

يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

وما يزيد المشهد تعقيداً أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد.

وقد أشعلت هذه الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بدون أوراق دراستهم.. المئات من الطلاب المصريين والسودانيين في مهب الريح بدون أوراق دراستهم.. المئات من الطلاب المصريين والسودانيين في مهب الريح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط