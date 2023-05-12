رفضته زوجاً فغزها بسكين في رقبتها.. صدمة أمام جامعة البصرة

على غرار الحكاية المأساوية التي عاشتها الفتاة المصرية، نيرة أشرف، أقدم شاب عراقي عند تمام الساعة 9 صباحا من يوم الخميس على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، وكل ذنبها أنها رفضت الزواج منه.

وقام المتهم الهارب، ضياء عادل، وهو من أهالي كربلاء بطعن الطالبة، زينب كريم دعيم، بواسطة سكين بالرقبة والظهر طعنات خطيرة.

مادة اعلانية

وترقد الضحية الآن في المستشفى التعليمي بالمدينة في حالة حرجة جداً.

لا بوادر لحل قريب

يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

اليوم في تمام الساعة 9:00 صباحاً في جامعة باب الزبير / البصرة قام المتهم الهارب ضياء عادل من اهالي كربلاء بطعن الطالبة زينب كريم دعيم بواسطة سكين بالرقبة والضهر طعنات خطيرة بسبب رفضها الزواج منه حالياً البنت في مستشفى التعليمي وحالتها حرجة جداً

ضريبة للي ترفض سايكو معتل نفسيًا… pic.twitter.com/WOgfPLwNZG — Iraqi Women Rights (@iwro_org) May 11, 2023

وما يزيد المشهد تعقيداً أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد.

وقد أشعلت هذه الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.