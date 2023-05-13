مشهد غريب.. سيول تجتاح شوارع أنقرة وحفرة تبتلع سيارة

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بفيديو يوثق مشهداً غريباً لسيارة تبتلعها حفرة وسط الطريق، بسبب السيول الغزيرة التي شهدتها مدينة أنقرة أمس الجمعة.

وقد غرقت السيارة بشكل عامودي داخل الحفرة.

مادة اعلانية

فيما لم يتبين في المقطع المتداول إذا ما كان أحد داخل السيارة أثناء غرقها.

يشار إلى أن العاصمة أنقرة شهدت أمطاراً غريزة أمس، وثقها المواطنون بكاميرات الهواتف المحمولة.

وعلقت الكثير من السيارات وسط الشارع في ظل تعطل حركة المرور وانسداد منافذ تصريف المياه.