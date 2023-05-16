بعد بكائها الهستيري.. البلوغر السورية تخرج بابتسامة عريضة!

بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لبلوغر مشهورة وهي تتحدث وتبكي بشكل هستيري بعد اكتشاف ارتباط زوجها بأخرى، نشرت السورية لمى الأصيل صوراً مع أولادها وهي مبتسمة ابتسامة عريضة تعبيرا عن فرحها بوجودهم في حياتها لتؤكد أنها بخير رغم زواج زوجها عليها بعد علاقة دامت 12 عاماً.

وكتبت على صور مع طفليها عبر صفحتها في "إنستغرام"، أمس الاثنين "عندكن حق .. حدا عنده هالولدين وبيزعل!.. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وكثير نعمك".

مادة اعلانية

كما أضافت "شكراً من قلبي على كل شي .. كل شي … كل شي.. \عمري ماحنسى الي عملتوه .. عمري والله كلو".

وكانت البلوغر الشهيرة أثارت موجة تعاطف كبيرة بعدما خرجت عبر فيديو على "فيسبوك" وهي تبكي بطريقة "جنونية" كردّ فعل على زواج زوجها بأخرى.

كما طالبت بنصف ثروة زوجها السابق، وذلك بحكم حصولها على الجنسية الأميركية، والذي يعطي الحق للزوجة المطلقة حصولها على نصف ثروة الرجل.

هذا الفيديو أثار تعاطف كثيرين مع لمى وطالبوها بالتماسك لأجل أطفالها، فيما رأى آخرون أن ما حدث هو نتيجة طبيعية لمشاهير يعرضون حياتهم بكل تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أن ما حدث يزيد شهرة الطرفين.

الزوج يرد ويوضح

من جانبه، رد باسل خير على ادعاءات لمى الأصيل عبر فيديو نشره بموقع إنستغرام، مؤكدًا أنها رفعت عليه دعوى قضائية بالطلاق منذ 3 أشهر، وذلك ما دفعه للزواج من أخرى.

وأشار باسل خير إلى كون علاقته بلمى الأصيل، كانت متوترة بشدة خلال الفترة الأخيرة، وهو في الوقت الحالي يعيش رفقة أطفاله في منزل، ويقضي احتياجات أطفاله دون الحاجة لها.

مشاكل وخيانات

وتزوجت لمى الأصيل من زوجها باسل خير في عام 2011، وعرف الجمهور باسل خير من خلال ظهوره في فيديوهات زوجته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلك ليست أول مشكلة بين الثنائي، حيث واجهت لمى الأصيل وباسل خير العديد من المشاكل، واتهمته بالخيانة أكثر من مرة كما رفعت عليه دعوى قضائية، واتهمته بالزواج من فتاة تصغره بـ 15 عامًا.

ولمى الأصيل تملك الجنسية الأميركية، وتقيم في الولايات المتحدة الأميركية، تقدم محتوى ترفيهي عن حياتها الشخصية، وروتين يومها رفقة أطفالها وزوجها، وتجاوز عدد متابعيها حاجز الـ840 ألف متابع.