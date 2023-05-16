فيديو مروع يفجر غضباً بلبنان..مراهق يشعل النار بجرو كلب

أثارت مشاهد مروعة لكلب صغير يحترق، وهو يدور حول نفسه متألما، محاولاً إطفاء النار التي أشعلها بجسده الصغير صاحبه، غضباً بين العديد من اللبنانيين، وخصوصا ناشطي البيئة وحماية الحيوانات.
برقبة كل قاضي ومدعي عام لم يتحرك امام هول الجرائم بحق الحيوان..— Ghina (@GhinaNahfawi) May 14, 2023
بحق كل بلدية مارست ابشع الجرائم وحرضت على قتلهم!
نحن مجتمع مريض ومستمرون بالحفر نحو قعر الحضيض!
هذا المجرم احرقه بالبنزين ووقف متفرجاً وغطّى صوت صراخه بأغنية وضعها على ستايتس حسابه على فايسبوك!@Abbas_h_hasan @LebISF pic.twitter.com/Du6zhkJ3NA
وطالب العديد منهم خلال اليومين الماضيين القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه، عبر نشره الفيديو على حساباته على مواقع التواصل.
فيما حث آخرون القضاء على معاقبة أهل الفتى، معتبرين أنهم مسؤولون عن تصرفه بتلك الطريقة.
"أزعجه!"
علماً أن جينا نحفاوي، الناشطة البيئية المعروفة لبنانياً أشارت إلى أن الفتى أكد لها في محادثة خاصة بينهما عبر واتساب أنه يملك العديد من الكلاب، وأنه أحرق الجرو لأنه أزعجه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
فيما تمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف المعتدي في محافظة بعلبك شرق البلاد، بعدما كان متواريا عن الأنظار.
كما أحيل الفتى البالغ من العمر 15 عاما إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه،
يشار إلى أن لبنان أقر عام 2017 قانون حماية الحيوانات والرفق بها، ومعاقبة كل من يخالف بنوده.
إلا أنه منذ ذلك التاريخ، قلما يعاقب المعتدون على الحيوانات بعقوبات رادعة، لاسيما مؤخراً، في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد على كافة الأصعدة، جراء انهيار الوضع الاقتصادي.
-
أميركا عرضت على صدام إطلاقه مقابل هذه الشروط.. محاميه يكشفعلى الرغم من مرور 20 عاماً على سقوط نظام صدام حسين في العراق، فلا تزال بعض الأسرار تحيط بظروف اعتقاله ومحاكمته.فقد كشف الدكتور خليل الدليمي، الرئيس ... العراق
-
ضجة بسبب "مايوه".. شيخ يهاجم سيدة على الشاطئ في لبنان!"لسنا إخونجية ولا في إيران" بتلك العبارة عبر بعض اللبنانيين عن اعتراضهم خلال الساعات الماضية لما حصل مع سيدة على شاطئ البحر في مدينة صيدا، عبر مواقع ... الأخيرة
-
بعد بكائها الهستيري.. البلوغر السورية تخرج بابتسامة عريضة!بعدما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، بمقطع فيديو لبلوغر مشهورة وهي تتحدث وتبكي بشكل هستيري بعد اكتشاف ارتباط زوجها بأخرى، نشرت السورية لمى الأصيل صوراً ... سوشيال ميديا