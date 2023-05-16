فيديو مروع يفجر غضباً بلبنان..مراهق يشعل النار بجرو كلب

أثارت مشاهد مروعة لكلب صغير يحترق، وهو يدور حول نفسه متألما، محاولاً إطفاء النار التي أشعلها بجسده الصغير صاحبه، غضباً بين العديد من اللبنانيين، وخصوصا ناشطي البيئة وحماية الحيوانات.

برقبة كل قاضي ومدعي عام لم يتحرك امام هول الجرائم بحق الحيوان..

بحق كل بلدية مارست ابشع الجرائم وحرضت على قتلهم!

نحن مجتمع مريض ومستمرون بالحفر نحو قعر الحضيض!

هذا المجرم احرقه بالبنزين ووقف متفرجاً وغطّى صوت صراخه بأغنية وضعها على ستايتس حسابه على فايسبوك!@Abbas_h_hasan @LebISF pic.twitter.com/Du6zhkJ3NA — Ghina (@GhinaNahfawi) May 14, 2023

وطالب العديد منهم خلال اليومين الماضيين القوات الأمنية بالتحرك، وإيقاف الشاب الذي تباهى بفعلته هذه، عبر نشره الفيديو على حساباته على مواقع التواصل.

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فيما حث آخرون القضاء على معاقبة أهل الفتى، معتبرين أنهم مسؤولون عن تصرفه بتلك الطريقة.

"أزعجه!"

علماً أن جينا نحفاوي، الناشطة البيئية المعروفة لبنانياً أشارت إلى أن الفتى أكد لها في محادثة خاصة بينهما عبر واتساب أنه يملك العديد من الكلاب، وأنه أحرق الجرو لأنه أزعجه، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

فيما تمكنت القوات الأمنية، اليوم الثلاثاء، من إيقاف المعتدي في محافظة بعلبك شرق البلاد، بعدما كان متواريا عن الأنظار.

كما أحيل الفتى البالغ من العمر 15 عاما إلى النيابة العامة في البقاع، لاستكمال التحقيق معه،

يشار إلى أن لبنان أقر عام 2017 قانون حماية الحيوانات والرفق بها، ومعاقبة كل من يخالف بنوده.

إلا أنه منذ ذلك التاريخ، قلما يعاقب المعتدون على الحيوانات بعقوبات رادعة، لاسيما مؤخراً، في ظل الوضع المتدهور الذي تعيشه البلاد على كافة الأصعدة، جراء انهيار الوضع الاقتصادي.