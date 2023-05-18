عاري الصدر يعتلي جملاً… محمد رمضان يثير الجدل مجددا

فيما تتواصل إثارته للجدل بإطلالاته وتصرفاته، شغل الفنان محمد رمضان رواد مواقع التواصل الاجتماعي بظهوره عاري الصدر على ظهر جمل في شوارع مدينة ميامي.

وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه في "إنستغرام" عدة لقطات من كواليس تصوير أغنيته الجديدة، وعلَّق: "أنا ووسيم سال صليبي نعمل على شيء كبير.. ثقة في الله السنة دي الصيف في العالم #عربي".

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وظهر "نمبر وان" في الصور وهو يعتلي جملاً خلال كواليس التصوير وسط شوارع مدينة ميامي الأميركية،معلقًا "لأول مرة جمل عربي في شوارع ميامي".

وبدى مرتديًا وشاحًا للرأس باللون البيج زيَّنه بعقال، وظهر عاري الصدر يرتدي بنطالا فضفاضا، متزيناً بقلائد ذهبية ونظارة شمسية سوداء ذات إطار ذهبي.

تعاون مشترك

يذكر أن رمضان كشف سابقًا، في لقاء على إحدى الفضائيات المصرية، أنه يستعد لتصوير أغنية مع الرابر الأميركي الشهير فيوتشر "Future"، وقال: "عندي أغنية مع أغلى رابر في العالم اسمه فيوتشر، ودي أول أغنية هو يعملها مع فنان عربي، وأنا لا دافع له حاجة ولا هو دافع لي حاجة، وشايفين بعض مكسب، والتبادل الفني مطلوب زي التبادل بين الدول".

وكان الفنان المصري قد اختتم جولته الغنائية الأولى في الولايات المتحدة الأميركية مساء السبت الماضي، وتضمنت جولته عدة حفلات في مدن أميركية، من بينها حفل بمدينة ديترويت يوم 29 أبريل، وكاليفورنيا يوم 5 مايو، وتكساس يوم 6 مايو، وفي نيويورك يوم 13 مايو.